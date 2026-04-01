В Барнауле лишь 7% жителей решаются "подколоть" руководителя 1 апреля

Мужчины это делают чаще женщин

01 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Шутка над руководителем / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле только 10% трудоустроенных жителей устраивают 1 апреля розыгрыши над коллегами, причем лишь 7% из них отпускают шутки в отношении руководителей, сообщает SuperJob.

«Мужчины более склонны к розыгрышам, чем женщины (13% против 7% соответственно). Среди сотрудников до 35 лет шутят только 5%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — уже 12%», — говорится в исследовании.

Жертвами первоапрельских подколов от коллег становились 14% опрошенных. Над мужчинами подшучивают чаще (15% против 13% среди женщин). Причем сотрудники старше 45 лет чаще всего становятся "жертвами" (17%).

Подшутить над руководителем решаются лишь 7% работающих, мужчины это делают чаще женщин.

«Объектами шуток со стороны руководства становились 3% опрошенных. Мужчины чаще, чем женщины», — отметили социологи.

Опрос проведен с 18 по 26 марта 2026 года среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Барнаула.

Ранее сообщалось, что за первоапрельские шутки на работе могут уволить. Неприемлемым могут посчитать фальшивые сообщения от имени руководства, розыгрыши и публикации, содержащие насмешки над коллегами или работодателем.