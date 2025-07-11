МИД: РФ отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Калининграде

Решение приняли в ответ на недружественные действия Варшавы

11 июля 2025

Россия отзывает согласие на работу генерального консульства Польши в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"11 июля в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде", – заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Москва пошла на такой шаг из-за необоснованных и враждебных действий Варшавы, которая в мае сократила российское консульское присутствие в Польше.