Миллион на мечту. ТВК "Гранд Арена" дарит деньги на ремонт и мебель

Мечтаете о новой кухне или стильной спальне, но все время откладываете ремонт? Торгово-выставочный комплекс "Гранд Арена" дарит уникальный шанс воплотить мечты в жизнь и проводит грандиозную акцию с общим призовым фондом один миллион рублей. Главный приз – 500 тыс. рублей на мебель и ремонт.

Что нужно сделать?

Правила участия в розыгрыше простые:

Совершите покупку от 10 тыс. рублей в любом отделе ТВК "Гранд Арена" (г. Барнаул, Павловский тракт, 180).

Зарегистрируйте чек на специальной странице акции .

. Укажите ФИО, номер телефона и сумму покупки.

Прикрепите фото чека (дождитесь полной загрузки).

Что разыгрывают?

Призовой фонд – один миллион рублей на мебель и ремонт. Вот список сертификатов на суммы, которые можно обменять на предметы мебели, интерьера или отделочные материалы:

500 тыс. рублей – главный приз.

250 тыс. рублей – второй приз.

150 тыс. рублей – третий приз.

100 тыс. рублей – четвёртый приз.

А также – подарочные сертификаты и призы от партнёров ТВК.

Розыгрыш проходит с 14 апреля по 13 сентября 2025 года. Итоги подведут 13 сентября – следите за анонсами в официальной группе "Гранд Арены" во "ВКонтакте" и на сайте.

Потратить выигрыш можно до 25 декабря 2025 года – как раз к Новому году обновите квартиру.

Где можно потратить сертификаты?

Сертификаты действуют в магазинах-партнёрах: "Первая Марка", "Евростиль", "Декорация", "Плинтус Холл", "Проспект", Delux*, "Империя пола и дверей", "Двери России", Holz Interior Doors* – и это только начало. Список регулярно пополняют.

Не упустите шанс воплотить ремонт мечты в жизнь вместе с "Гранд Ареной", а не отодвигать его "на потом".

* Delux ("Делюкс"); Holz Interior Doors ("Хольц Интериор Дорс")

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте grandarena-tvk.ru и в положении. Сроки проведения: 14.04.2025 – 13.09.2025 года.

ООО "Неаполь"

