Миллион на мечту. ТВК "Гранд Арена" дарит деньги на ремонт и мебель
31 июля 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFGp4xa4
Мечтаете о новой кухне или стильной спальне, но все время откладываете ремонт? Торгово-выставочный комплекс "Гранд Арена" дарит уникальный шанс воплотить мечты в жизнь и проводит грандиозную акцию с общим призовым фондом один миллион рублей. Главный приз – 500 тыс. рублей на мебель и ремонт.
Что нужно сделать?
Правила участия в розыгрыше простые:
- Совершите покупку от 10 тыс. рублей в любом отделе ТВК "Гранд Арена" (г. Барнаул, Павловский тракт, 180).
- Зарегистрируйте чек на специальной странице акции.
- Укажите ФИО, номер телефона и сумму покупки.
- Прикрепите фото чека (дождитесь полной загрузки).
Что разыгрывают?
Призовой фонд – один миллион рублей на мебель и ремонт. Вот список сертификатов на суммы, которые можно обменять на предметы мебели, интерьера или отделочные материалы:
- 500 тыс. рублей – главный приз.
- 250 тыс. рублей – второй приз.
- 150 тыс. рублей – третий приз.
- 100 тыс. рублей – четвёртый приз.
А также – подарочные сертификаты и призы от партнёров ТВК.
Розыгрыш проходит с 14 апреля по 13 сентября 2025 года. Итоги подведут 13 сентября – следите за анонсами в официальной группе "Гранд Арены" во "ВКонтакте" и на сайте.
Потратить выигрыш можно до 25 декабря 2025 года – как раз к Новому году обновите квартиру.
Где можно потратить сертификаты?
Сертификаты действуют в магазинах-партнёрах: "Первая Марка", "Евростиль", "Декорация", "Плинтус Холл", "Проспект", Delux*, "Империя пола и дверей", "Двери России", Holz Interior Doors* – и это только начало. Список регулярно пополняют.
Не упустите шанс воплотить ремонт мечты в жизнь вместе с "Гранд Ареной", а не отодвигать его "на потом".
* Delux ("Делюкс"); Holz Interior Doors ("Хольц Интериор Дорс")
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте grandarena-tvk.ru и в положении. Сроки проведения: 14.04.2025 – 13.09.2025 года.
ООО "Неаполь"Реклама
