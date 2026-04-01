Выявлять трафик и направлять запросы в Минцифры будет ФСБ

01 апреля 2026, 12:50, ИА Амител

VPN-сервис / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность лишения аккредитации российских IT-компаний, чьи сервисы доступны через виртуальные частные сети (VPN), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

«На сегодняшний день в нем зарегистрировано около 20 тысяч компаний, которые пользуются различными преференциями. Среди них — освобождение от налога на добавленную стоимость, налог на прибыль по пониженной ставке 5% вместо стандартных 25%, снижение страховых взносов, отсрочка от призыва на военную службу и возможность получения льготной IT-ипотеки», — следует из реестра IT-компаний.

Проект постановления Минцифры предполагает, что компании могут лишиться права на предустановку своих приложений на устройствах в России, если их сервисы можно использовать через VPN. Как сообщает источник издания, выявление VPN-трафика и обращение в Минцифры с соответствующими запросами будет осуществляться ФСБ.

Ранее россиянам рассказали, что произойдет при запрете VPN-сервисов. А также предложили создать государственный VPN для "благих нужд".