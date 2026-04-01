Российские IT-компании будут наказывать за пропуск VPN-трафика
Выявлять трафик и направлять запросы в Минцифры будет ФСБ
01 апреля 2026, 12:50, ИА Амител
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность лишения аккредитации российских IT-компаний, чьи сервисы доступны через виртуальные частные сети (VPN), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
«На сегодняшний день в нем зарегистрировано около 20 тысяч компаний, которые пользуются различными преференциями. Среди них — освобождение от налога на добавленную стоимость, налог на прибыль по пониженной ставке 5% вместо стандартных 25%, снижение страховых взносов, отсрочка от призыва на военную службу и возможность получения льготной IT-ипотеки», — следует из реестра IT-компаний.
Проект постановления Минцифры предполагает, что компании могут лишиться права на предустановку своих приложений на устройствах в России, если их сервисы можно использовать через VPN. Как сообщает источник издания, выявление VPN-трафика и обращение в Минцифры с соответствующими запросами будет осуществляться ФСБ.
Ранее россиянам рассказали, что произойдет при запрете VPN-сервисов. А также предложили создать государственный VPN для "благих нужд".
13:13:46 01-04-2026
А ведь ещё недавно мы жили в свобной стране.
13:58:26 01-04-2026
Гость (13:13:46 01-04-2026) А ведь ещё недавно мы жили в свобной стране....
человек никогда не сможет жить вне государства, а государство не может быть свободным априори... тогда это анархия
14:10:23 01-04-2026
Гость (13:58:26 01-04-2026) человек никогда не сможет жить вне государства, а госуда... Не надо говорить банальности, человек живущий в тюрьме и на свободе имеет разный уровень свободы
16:15:47 01-04-2026
Гость (14:10:23 01-04-2026) Не надо говорить банальности, человек живущий в тюрьме и на ... Увы, у человека в тюрьме, в наше время и прав и свободы больше, чем у невиновных. на свободе (((
13:59:36 01-04-2026
Гость (13:13:46 01-04-2026) А ведь ещё недавно мы жили в свобной стране.... Не обольщайтесь. Внешняя видимость свободы в стране была также только по телевизору.
09:01:36 02-04-2026
Гость (13:13:46 01-04-2026) А ведь ещё недавно мы жили в свобной стране.... Ага, совсем недавно. Лет 40 назад.
13:57:25 01-04-2026
Недавно это когда ? дата начала и дата окончания пожалуйста
13:58:01 01-04-2026
Да, давай, жги. Еще больше запретов, штрафов, налогов и просто поборов за воздух. Это точно-точно принесет офигительный результат. Боюсь, немного не тот, на который рассчитывают, но кого это волнует.
14:58:26 01-04-2026
а как из дома должны IT-компании обеспечить доступ сотрудников к рабочим компьютерам? Как когда в командировке подключаться к работе? Можете сразу всех лишать, никто не обеспечит так как VPN только может делать подключение безопасным, а пускать напрямую через интернет никто не будет. Ну и интересно там в правительстве нет никого кто хоть чуть чуть в IT понимает, ну помощник помощника депутата какой или кто-то же им компьютеры настраивает.
16:16:59 01-04-2026
Гость (14:58:26 01-04-2026) а как из дома должны IT-компании обеспечить доступ сотрудник... судя по всеу у них даже детей маломальски шарящих нет, судя по той дичи, которую творят посоледнее время в айти отрасли.
15:06:30 01-04-2026
MAX прекрасно работает через VPN, так что с себя начните, оштрафуйте себя за вашего кривого и забагованного мессенджера
15:54:01 01-04-2026
Гость (15:06:30 01-04-2026) MAX прекрасно работает через VPN, так что с себя начните, ош... МАХ не забагованный?))) Куча жалоб, что "кружочки" -видеосообщения , не по адресу приходят , сквозное шифрование отсутствует априори . В конца марта постоянные глюки- обновление дважды загружал- не запускался. Пришлось сносить и по новой ставить. Уж лучше от "Яндекса" мессенжером пользоваться
14:53:43 06-04-2026
Гость (15:06:30 01-04-2026) MAX прекрасно работает через VPN, так что с себя начните, ош...
А зачем мах через квн запускать ?
14:52:06 06-04-2026
Гость (14:58:26 01-04-2026) а как из дома должны IT-компании обеспечить доступ сотрудник... в офисы всех обратно отправят , неча из дома работать