Мини-гид, как за полчаса собрать перекус из фермерских товаров в Барнауле

Продукты и товары "Логовской сыроварни" / Фото: Новикова О. Н.

Оказались рядом с "Эко-Ярмаркой" на Взлетной, но времени в обрез? Мы подготовили быстрый гид, который поможет барнаульцам за полчаса познакомиться с интересными товарами и собрать сытный, вкусный перекус.

Старт: сырная дегустация (пять минут)

Начните с павильона "Логовская сыроварня". Здесь предлагают настоящие фермерские сыры: мягкий камамбер, выдержанный чеддер, сливочную гауду и многое другое. Попробуйте фирменную буратту и страчателлу – отличное начало гастротура.

Горячий перекус: свежая выпечка (семь минут)

Следующая остановка – павильон "Вкус хлеба". Возьмите свежие круассаны с начинкой и без, булочки и улитки с карамелью и орехом, а если хочется более плотного перекуса, попробуйте пирог с мясом или сыром.

Витамины и заряд бодрости: фреш-бар (пять минут)

Направляйтесь к овощным рядам – здесь готовят напитки прямого отжима. Например, гранатовый фреш. Свежий напиток быстро утолит жажду и зарядит энергией.

Сладкий финал: мармелад (восемь минут)

Завершите тур в павильоне "Кептен Графф", где представлен мармелад разных вкусов и форм. Советуем взять с собой коробочку клюквенных зефиров или грушевой пастилы – идеальное завершение гастрономического путешествия и приятный сувенир домой.

Продукты и товары на "Эко-Ярмарке" / Фото: Новикова О. Н.

За последние пять минут можно успеть купить мини-баночку фермерского меда к чаю и готовые блинчики с начинкой в павильоне "Старые традиции" для завтрака на следующий день (легко разогреть за пять минут на сковороде).

Это только первый маршрут. В следующий раз исследуйте ряды с фермерским мясом, монгольскими товарами или антикварными находками. Каждый визит на "Эко-Ярмарку" – новое гастрономическое приключение.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

