Мини-гид, как за полчаса собрать перекус из фермерских товаров в Барнауле
Представляем быстрый маршрут по "Эко-Ярмарке" на Взлетной
26 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGM23Xe
Оказались рядом с "Эко-Ярмаркой" на Взлетной, но времени в обрез? Мы подготовили быстрый гид, который поможет барнаульцам за полчаса познакомиться с интересными товарами и собрать сытный, вкусный перекус.
Старт: сырная дегустация (пять минут)
Начните с павильона "Логовская сыроварня". Здесь предлагают настоящие фермерские сыры: мягкий камамбер, выдержанный чеддер, сливочную гауду и многое другое. Попробуйте фирменную буратту и страчателлу – отличное начало гастротура.
Горячий перекус: свежая выпечка (семь минут)
Следующая остановка – павильон "Вкус хлеба". Возьмите свежие круассаны с начинкой и без, булочки и улитки с карамелью и орехом, а если хочется более плотного перекуса, попробуйте пирог с мясом или сыром.
Витамины и заряд бодрости: фреш-бар (пять минут)
Направляйтесь к овощным рядам – здесь готовят напитки прямого отжима. Например, гранатовый фреш. Свежий напиток быстро утолит жажду и зарядит энергией.
Сладкий финал: мармелад (восемь минут)
Завершите тур в павильоне "Кептен Графф", где представлен мармелад разных вкусов и форм. Советуем взять с собой коробочку клюквенных зефиров или грушевой пастилы – идеальное завершение гастрономического путешествия и приятный сувенир домой.
За последние пять минут можно успеть купить мини-баночку фермерского меда к чаю и готовые блинчики с начинкой в павильоне "Старые традиции" для завтрака на следующий день (легко разогреть за пять минут на сковороде).
Это только первый маршрут. В следующий раз исследуйте ряды с фермерским мясом, монгольскими товарами или антикварными находками. Каждый визит на "Эко-Ярмарку" – новое гастрономическое приключение.
"Эко-Ярмарка"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
"ВКонтакте"
"Одноклассники"
Сайт
ООО "Эко-Ярмарка"Реклама
10:08:09 26-09-2025
мангу от фермера где купить можно?
10:22:05 26-09-2025
Гость (10:08:09 26-09-2025) мангу от фермера где купить можно?... кабачком замени
10:48:32 26-09-2025
Гость (10:22:05 26-09-2025) кабачком замени... Или хентаем
12:12:09 26-09-2025
Или Белорусским манго)))))))