Населенный пункт был освобожден

11 июля 2025, 19:18, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Как сообщает РБК, добиться этого удалось благодаря активным действиям подразделений группировки "Запад".

Этот населенный пункт находится к северу от города Красный Лиман, на дороге, ведущей к крупному селу Шандриголово.

За неделю с 5 по 11 июля российские подразделения заняли несколько населенных пунктов на различных направлениях.

Потери Украины за неделю, по оценкам Минобороны РФ, составили свыше 8,5 тысячи человек.