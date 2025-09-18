Минстрой Алтайского края отреагировал на ситуацию с отсутствием газа в селе Ключи

Газовая автомобильная заправка в селе не функционирует больше года

18 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Очередь на заправку газа в селе Ключи / Кадр из видео: "Черное и Белое Барнаул"

В Минстрое Алтайского края прокомментировали ситуацию с нехваткой бытового газа в селе Ключи Ключевского района. Об этом пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Газ в баллонах там реализуется со склада, поскольку газовая заправка не работает уже больше года. По данным ОАО "Алтайкрайгазсервис", утром 17 сентября населению выдали 60 баллонов меньше чем за час. Повышенный спрос объяснили тем, что единственный сотрудник склада находился на больничном две недели. Сейчас компания ищет дополнительного работника.

Вечером на склад в Ключи было завезено еще 60 баллонов. Кроме того, "Алтайкрайгазсервис" прорабатывает вопрос об устройстве в районе новой газозаправочной станции, чтобы ускорить поставки.

Минстрой края заверил, что держит ситуацию на контроле и будет следить за бесперебойным обеспечением жителей газом.

