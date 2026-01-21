Минстрой Алтайского края сообщил, что в селе Пригородном восстановили водоснабжение
Для оперативного решения проблемы коммунальные службы установили на водозаборной площадке частотный преобразователь
В селе Пригородном под Славгородом полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщили в Минстрое Алтайского края.
Для оперативного решения проблемы коммунальные службы установили на водозаборной площадке частотный преобразователь, который позволяет поддерживать стабильное давление в системе и обеспечивать подачу воды всем потребителям.
Аварийно-восстановительные работы завершили в ночь на 21 января в 00:45. После этого вода вновь поступила в жилые дома, а школа и детский сад возобновили работу в штатном режиме.
«Мощности частотного преобразователя достаточно для надежного водоснабжения всех потребителей Пригородного. Эксплуатацию водонапорной башни в связи с ее перемерзанием из-за низких температур временно прекратили, работы по ее повторному запуску будут проводиться под контролем Минстроя Алтайского края», – сообщили в ведомстве.
Частотник не заменит запас воды в башне. Внутри башни надо было проволоку диаметром миллиметров 6 стальную проложить посредине. При замерзании от сварочного аппарата переменного тока пропустить 80-120 ампер. Протаять канал во льду. Потом вода по этому каналу пойдет и размоет лед. Греть снаружи всякими покрышками открытым огнем нельзя-деформируется башня.
20:13:00 21-01-2026
То есть теперь со всеми проблемами надо сразу обращаться в краевой Минстрой и из всего этого следует-а зачем нам кормить армию чиновников на местах если все решает край