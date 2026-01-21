Минстрой Алтайского края сообщил, что в селе Пригородном восстановили водоснабжение

Для оперативного решения проблемы коммунальные службы установили на водозаборной площадке частотный преобразователь

21 января 2026, 11:50, ИА Амител

Авария на водонапорной башне / Фото: "В курсе 22"

В селе Пригородном под Славгородом полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщили в Минстрое Алтайского края.

Для оперативного решения проблемы коммунальные службы установили на водозаборной площадке частотный преобразователь, который позволяет поддерживать стабильное давление в системе и обеспечивать подачу воды всем потребителям.

Аварийно-восстановительные работы завершили в ночь на 21 января в 00:45. После этого вода вновь поступила в жилые дома, а школа и детский сад возобновили работу в штатном режиме.

«Мощности частотного преобразователя достаточно для надежного водоснабжения всех потребителей Пригородного. Эксплуатацию водонапорной башни в связи с ее перемерзанием из-за низких температур временно прекратили, работы по ее повторному запуску будут проводиться под контролем Минстроя Алтайского края», – сообщили в ведомстве.

