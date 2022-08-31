Горбачев ушел, так и не ответив на вопросы
Михаил Горбачёв, наверное, самый загадочный глава СССР. Зачем он начал перестройку? Правда ли, что вынашивал эту идею многие годы? Почему топтался на месте? Почему...
Помню, на разводе командир полка командовал: «Офицеры и прапорщики, сорок шагов вперёд шагом марш!» Они выходили, и издалека до нас доносился грозный бас подполковника: «Михал Сергеич Горбачёв — это вам не раньше!»
Раньше была «гонка на лафетах». Один за другим умерли три генеральных секретаря ЦК КПСС, фактические руководители СССР, — Брежнев, Андропов, Черненко. В школе, где я начал работать после окончания университета, на всякий случай хранились красные с чёрным траурные повязки. Когда очередной генсек умирал, их надевали дежурные.
Горбачёв пришёл к власти в 54 года. Он считался молодым — средний возраст членов политбюро при Брежневе составлял более 70 лет. При Горбачёве это назовут геронтократией.
Нового генерального секретаря восприняли с воодушевлением. Он ездил по стране, общался с людьми на улицах, говорил без бумажки. Тогда это казалось важным. Все помнили натужные выступления Брежнева и анекдоты. «О, о, о... Леонид Ильич, это олимпийские кольца».
Но сразу же появились и недовольные. Сначала — антиалкогольной кампанией. Количество винно-водочных магазинов и отделов сократилось, в оставшихся стояли очереди.
Когда начались демократизация и гласность, раскололось и партийное руководство, и общество. Одним из камней преткновения был Сталин. Манифестом сторонников социализма стало письмо ленинградской преподавательницы Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», опубликованное в «Советской России». Оппоненты, которых называли демократами, отвечали статьями в «Московских новостях», публицистических сборниках типа «Иного не дано» и массе других изданий.
Если политический курс Горбачёва был более-менее понятен, то с экономикой всё оказалось сложнее. В политической жизни он давал свободу. Митинги, общенародные альтернативные выборы... Правда, сам Горбачёв предпочёл избраться президентом СССР на Съезде народных депутатов. В 1990 году был принят закон «О печати и других средствах массовой информации», отменивший цензуру и разрешивший учреждать СМИ фактически всем желающим.
Экономический же курс был невнятен. При Горбачёве легализовали предпринимательскую деятельность, но этот процесс длился очень долго. Началась приватизация государственных предприятий, но она регулировалась не законом, а постановлениями Совета Министров СССР. В результате фактическими собственниками многих заводов становились их директора. Из-за падения цен на нефть СССР испытывал огромные трудности, один за другим из магазинов исчезали товары, в городах вводились талоны, а Горбачёв всё боялся переходить к рыночной экономике.
Чем всё закончилось, мы все хорошо знаем. Последствия распада Советской империи ощущаются до сих пор. Виновен ли в этом Горбачёв? Он попытался стравить накопившийся пар, но пар сорвал клапан, и вся система начала разрушаться. Планы реформ разрабатывались ещё при Юрии Андропове, но проводить перестройку выпало Горбачёву. Наверное, можно было подождать и ничего не делать, но итог был бы тот же.
... К Горбачёву всегда было много вопросов, в том числе у журналистов. Чего стоит только одно его участие в августовских событиях 1991 года. Но он до последнего уходил от прямых вопросов. Теперь ушёл навсегда и унёс с собой все тайны.
Дмитрий Негреев