Горбачев ушел, так и не ответив на вопросы

Помню, на разводе командир полка командовал: «Офицеры и прапорщики, сорок шагов вперёд шагом марш!» Они выходили, и издалека до нас доносился грозный бас подполковника: «Михал Сергеич Горбачёв — это вам не раньше!»

Раньше была «гонка на лафетах». Один за другим умерли три генеральных секретаря ЦК КПСС, фактические руководители СССР, — Брежнев, Андропов, Черненко. В школе, где я начал работать после окончания университета, на всякий случай хранились красные с чёрным траурные повязки. Когда очередной генсек умирал, их надевали дежурные.

Новости

Политика Путин глубоко соболезнует из-за смерти последнего генсека КПСС Горбачёва

Горбачёв пришёл к власти в 54 года. Он считался молодым — средний возраст членов политбюро при Брежневе составлял более 70 лет. При Горбачёве это назовут геронтократией.

Нового генерального секретаря восприняли с воодушевлением. Он ездил по стране, общался с людьми на улицах, говорил без бумажки. Тогда это казалось важным. Все помнили натужные выступления Брежнева и анекдоты. «О, о, о... Леонид Ильич, это олимпийские кольца».

Но сразу же появились и недовольные. Сначала — антиалкогольной кампанией. Количество винно-водочных магазинов и отделов сократилось, в оставшихся стояли очереди.

Новости

Политика От ордена до ГКЧП. Какие тайны унёс с собой Михаил Горбачёв

Когда начались демократизация и гласность, раскололось и партийное руководство, и общество. Одним из камней преткновения был Сталин. Манифестом сторонников социализма стало письмо ленинградской преподавательницы Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», опубликованное в «Советской России». Оппоненты, которых называли демократами, отвечали статьями в «Московских новостях», публицистических сборниках типа «Иного не дано» и массе других изданий.

Если политический курс Горбачёва был более-менее понятен, то с экономикой всё оказалось сложнее. В политической жизни он давал свободу. Митинги, общенародные альтернативные выборы... Правда, сам Горбачёв предпочёл избраться президентом СССР на Съезде народных депутатов. В 1990 году был принят закон «О печати и других средствах массовой информации», отменивший цензуру и разрешивший учреждать СМИ фактически всем желающим.

Новости

Политика Как Горбачёв приезжал в Барнаул и о чём говорил с барнаульцами 26 лет назад

Экономический же курс был невнятен. При Горбачёве легализовали предпринимательскую деятельность, но этот процесс длился очень долго. Началась приватизация государственных предприятий, но она регулировалась не законом, а постановлениями Совета Министров СССР. В результате фактическими собственниками многих заводов становились их директора. Из-за падения цен на нефть СССР испытывал огромные трудности, один за другим из магазинов исчезали товары, в городах вводились талоны, а Горбачёв всё боялся переходить к рыночной экономике.

Чем всё закончилось, мы все хорошо знаем. Последствия распада Советской империи ощущаются до сих пор. Виновен ли в этом Горбачёв? Он попытался стравить накопившийся пар, но пар сорвал клапан, и вся система начала разрушаться. Планы реформ разрабатывались ещё при Юрии Андропове, но проводить перестройку выпало Горбачёву. Наверное, можно было подождать и ничего не делать, но итог был бы тот же.

Новости

Общество «Знаем, кто есть ху». Самые яркие и памятные цитаты Михаила Горбачева

... К Горбачёву всегда было много вопросов, в том числе у журналистов. Чего стоит только одно его участие в августовских событиях 1991 года. Но он до последнего уходил от прямых вопросов. Теперь ушёл навсегда и унёс с собой все тайны.

Дмитрий Негреев