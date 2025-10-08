Могут пострадать люди. Алтайская компания судится с экс-директором за работу на два фронта

Одна из старейших изыскательных организаций в России пытается доказать, что ее бывший руководитель, предположительно, занимался мошенничеством

Как долго и без проблем простоит построенное здание зависит не только от качества используемых материалов и выполненных работ, но и от проекта строительства и проведенных для его создания инженерно-исследовательских мероприятий. В Алтайском крае несколько проектных компаний, одна из старейших и ведущих изыскательских организаций в Западной Сибири – "Алтайский трест инженерно-строительных изысканий" ("АлтайТИСИз"). И ее представители бьют тревогу: предположительно, из-за махинаций уволенного ими директора несколько зданий, в том числе и многоквартирных жилых домов, находятся в зоне риска. В любой момент может произойти ЧП, потому что качество инженерных исследований вызывает вопросы. Что не так – разбирался amic.ru.

Работа на две компании

История, дело по которой скоро уйдет в суд, произошла в конце 2022 года. В то время генеральным директором "АлтайТИСИза" был Евгений Горлов (этот пост он занимал с 21 сентября 2017-го). 9 ноября 2022 года, находясь на этой должности, он открывает ООО "НПК "Сибстройизыскания". Компания, действующая и по сей день, занимается инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. То есть делает все то же, что и "АлтайТИСИз".

«Учредитель "АлтайТИСИза" не знал, что Горлов создал свою компанию. Но его быстро "вычислили": предположили, что силами и средствами "АлтайТИСИза" он выполняет некие работы, оплату за которые получает его фирма», – рассказала amic.ru нынешний руководитель организации Елена Козлова.

В декабре 2022 года его уволили по решению учредителя. Собственник компании счел, что Горлов создал юридическое лицо с таким же видом деятельности, что привело к конкуренции на рынке, и действовал не в интересах возглавляемого им "АлтайТИСИза".

Это решение он пытался опротестовать в суде, однако безуспешно (документ из Железнодорожного районного суда Барнаула от 21 апреля 2023 года имеется в распоряжении редакции).

Мошенничество или злоупотребление полномочиями?

В августе 2024 года представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы Алтайского края. Они полагают, что Евгений Горлов, пользуясь своим должностным положением, составлял от имени "АлтайТИСИза" договоры на предоставление заказчикам "НПК "Сибстройизыскания" технических отчетов по результатам инженерных изысканий. Однако данные об их фактическом проведении в компании отсутствуют.

Впрочем, какие-то работы он, предположительно, все же выполнял.

«Мы предполагаем, что без согласия и уведомления учредителя он давал задания сотрудникам проводить геодезические, инженерные и другие виды работ, а деньги за выполненные услуги получала его компания. При том, что НПК никаких расходов не понес», – говорят в "АлтайТИСИзе".

В сентябре Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Однако в 2025 году "АлтайТИСИзу" стало известно, что Евгений Горлов упоминается в деле по значительно более "мягкому" преступлению – по ч.1 ст. 201 УК. Это злоупотребление полномочиями, где можно отделаться штрафом до 200 тысяч рублей. Тогда как по 159-й даже минимальное наказание – это уже лишение свободы до десяти лет.

В сентябре 2025 года было возбуждено уголовное дело, "АлтайТИСИз" был признан потерпевшей стороной.

Могут пострадать люди

Расследование продолжается, однако в "АлтайТИСИзе" уверены: то, что совершил Горлов, если его вина будет доказана судом, это действительно мошенничество. Тем более что никаких работ, по их данным, и не было.

«Дело не только в нашей репутации и размере ущерба. Тут уже стоит вопрос безопасности функционирования построенных зданий. В деле указано, что он получил деньги на основании документов якобы по проведенным работам. Но наши сотрудники таких работ не проводили. У нас это вообще никак не зафиксировано. То есть мы не можем гарантировать качество изысканий. А были ли они вообще проведены? А как именно их делали? А что, если на самом деле не был проведен весь комплекс работ? Тогда возникает логичный и очень страшный вопрос, а не случится ли чего-то с этими зданиями, не рухнет ли стена или потолок, не пострадают ли люди? Именно поэтому мы уверены, что судить его нужно за мошенничество», – заявили в "АлтайТИСИзе".

Там подчеркнули, что указанные работы – это не просто бумажки, которые требует закон. Геодезические, геологические, гидрогеологические и экологические исследования – это фундаментальный этап при строительстве любого объекта. Без качественной проектной документации невозможно обеспечить прочность, оптимальное функционирование и, что самое главное, безопасность здания.

Кроме того, проектирование позволяет выявить потенциальные технические и конструктивные проблемы на раннем этапе, снизить риск переделок и доработок в процессе строительства, рациональнее распределить материалы и ресурсы. То есть от этого этапа зависит еще и то, сколько заказчик потратит потом денег на само строительство.

«Мы занимаемся этими работами уже более 60 лет – сделали несколько десятков тысяч объектов, в том числе заринский "Алтай-Кокс", барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Дворец спорта, Обской мост, а также 85% жилого фонда Алтайского края. У нас есть свои буровые установки, аккредитованные лаборатории (грунтовая, химическая, радиационная, метрологическая). Поэтому мы гарантируем качество своих изысканий. Но как мы можем отвечать за работы, которые мы не проводили, хотя в документах и указана наша организация», – подчеркнула Елена Козлова.

В компании настаивают, что дело нужно рассматривать по мошеннической статье. И доказывать, что все эти документы – фикция. В "АлтайТИСИзе" заявляют, что готовы представить все необходимые документы и доказательства. И их намного больше, чем указанные несколько договоров. Например, в компании уверены, что нужно проверить работы по такому крупному клиенту, как Бийский олеумный завод, который занимается "оборонкой". А также некоторые многоквартирные дома – а это уже вопрос жизни и здоровья сотен людей.