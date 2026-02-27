В Алтайском крае в сильный мороз на трассе застрял автобус с детьми
Транспортное средство остановилось из-за технической неисправности
27 февраля 2026, 16:03, ИА Амител
Поездка по Шипуновскому району Алтайского края для пассажиров рейсового автобуса неожиданно превратилась в испытание. Прямо посреди трассы машина вышла из строя — в салоне находились в том числе и дети, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
Автобус остановился из-за технической неисправности, и водитель сразу сообщил о проблеме. Первыми на помощь прибыли дорожники из ДСУ. Чтобы несовершеннолетние пассажиры не замерзли, к месту поломки оперативно подогнали УАЗ, в котором можно было согреться.
«Вскоре к работе подключились спасатели и представители муниципалитета. Пассажиров организованно вывели из неисправного автобуса и пересадили в другой транспорт, чтобы они смогли продолжить путь без задержек», — отметили в ведомстве.
Сам автобус эвакуировали и отправили на базу дорожной службы для ремонта. В Минтрансе Алтайского края отметили, что благодаря скоординированным действиям всех служб удалось избежать серьезных последствий и обеспечить безопасность детей и взрослых.
18:55:36 27-02-2026
с вероятностью в 99 % машину НЕ проверяли , не было ТО перед рейсом
08:58:27 28-02-2026
Гость (18:55:36 27-02-2026) с вероятностью в 99 % машину НЕ проверяли , не было ТО перед... С вероятностью 100% в машине перемерзла солярка. Предрейсовое ТО абсолютно ни причем, дилетант!