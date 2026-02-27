Экономист оценил влияние британских санкций на рубль
Курс доллара в первом полугодии останется в коридоре 76-80 рублей, а к концу года может подняться до 84 рублей
27 февраля 2026, 15:03, ИА Амител
Новые санкции Великобритании не окажут серьезного влияния на курс рубля в среднесрочной перспективе. Такое мнение "Газете.ру" выразил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
По его словам, основное давление на внешнюю торговлю России оказывают санкции США, тогда как меры Великобритании и ЕС играют второстепенную роль. Сам факт введения ограничений нельзя назвать дружественным, но структурных последствий для рубля они не несут.
Сейчас курс российской валюты определяют внутренние факторы: объемы продажи валюты из Фонда национального благосостояния и масштабы нефтегазового экспорта. Кроме того, импортеры по-прежнему слабо заинтересованы в покупке валюты — спрос на нее сократился еще во втором квартале прошлого года и не восстанавливается.
Федоров прогнозирует, что большую часть первого полугодия доллар будет держаться в диапазоне 76–80 рублей, возможны лишь краткосрочные выходы за его пределы. К концу 2026 года курс может вырасти до 84,3 рубля.
20:53:57 27-02-2026
Рубль обесценивается ровно настолько, насколько денежная масса превышает товарную: для его стабильности нужно всего ничего - не давать воли печатному станку, чья борзость в начале 90-ых, к примеру, как раз и стала ЕДИНСТВЕННОЙ(!) причиной роста цен аж на три порядка...
09:43:24 28-02-2026
Гость (20:53:57 27-02-2026) Рубль обесценивается ровно настолько, насколько денежная мас... Ошибаетесь батенька, далеко не единственной.. их не мало, не всё так просто, иначе жили б в шоколаде при наших ресурсах.
10:30:27 28-02-2026
Гость (20:53:57 27-02-2026) Рубль обесценивается ровно настолько, насколько денежная мас... Гость, у нас есть пираньи, которые напечатанные деньги воруют упаковками и складируют у себя в чуланах. Деньги кабы есть но они в тени, а простолюдины со своими скудными доходами отдуваются за рост цен.