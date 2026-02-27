Экономист оценил влияние британских санкций на рубль

Курс доллара в первом полугодии останется в коридоре 76-80 рублей, а к концу года может подняться до 84 рублей

27 февраля 2026, 15:03, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Новые санкции Великобритании не окажут серьезного влияния на курс рубля в среднесрочной перспективе. Такое мнение "Газете.ру" выразил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

По его словам, основное давление на внешнюю торговлю России оказывают санкции США, тогда как меры Великобритании и ЕС играют второстепенную роль. Сам факт введения ограничений нельзя назвать дружественным, но структурных последствий для рубля они не несут.

Сейчас курс российской валюты определяют внутренние факторы: объемы продажи валюты из Фонда национального благосостояния и масштабы нефтегазового экспорта. Кроме того, импортеры по-прежнему слабо заинтересованы в покупке валюты — спрос на нее сократился еще во втором квартале прошлого года и не восстанавливается.

Федоров прогнозирует, что большую часть первого полугодия доллар будет держаться в диапазоне 76–80 рублей, возможны лишь краткосрочные выходы за его пределы. К концу 2026 года курс может вырасти до 84,3 рубля.