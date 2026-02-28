Стандартный срок через техподдержку занимает до 72 часов

28 февраля 2026, 15:17, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин рассказал РИА Новости, как оперативно разблокировать аккаунт на "Госуслугах".

По его словам, стандартный срок решения вопроса через техподдержку составляет до 72 часов, однако есть способы справиться с проблемой значительно быстрее — порой всего за пять минут.

«Быстрее всего — за 5–30 минут — блокировку аккаунта на "Госуслугах" снимают в следующих случаях: через личный кабинет банка, если аккаунт привязан к ЕСИА через Сбер, Т‑Банк, ВТБ, Альфа, Газпромбанк. Заходите в мобильное приложение банка, раздел "Госуслуги"/ЕСИА, там часто есть кнопка "Восстановить доступ" или "Разблокировать". Работает почти мгновенно, если банк подтверждает вашу личность», — пояснил эксперт.

Еще один быстрый вариант — обратиться в отделение банка с паспортом.

«Многие банки — Сбер, ВТБ, Т‑Банк, "Почта Банк" — делают это на месте за 5–15 минут», — отметил Истомин.

Для разблокировки нужно попросить операциониста подтвердить личность через ЕСИА — тогда ограничение снимают сразу. Кроме того, снять блокировку можно через МФЦ. На это потребуется 10–40 минут при наличии электронной подписи или подтвержденного аккаунта.

Если блокировка связана с неверным вводом пароля или подозрительным входом, иногда помогает сброс пароля через СМС — далее требуется подтверждение через другой банк или электронную подпись.

Ранее сообщалось, что Соцфонд России внедрил в Max быстрый чат-бот "Госуслуг".