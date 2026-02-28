Россиянам объяснили, как быстро снять блокировку с аккаунта на "Госуслугах"
Стандартный срок через техподдержку занимает до 72 часов
28 февраля 2026, 15:17, ИА Амител
Специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин рассказал РИА Новости, как оперативно разблокировать аккаунт на "Госуслугах".
По его словам, стандартный срок решения вопроса через техподдержку составляет до 72 часов, однако есть способы справиться с проблемой значительно быстрее — порой всего за пять минут.
«Быстрее всего — за 5–30 минут — блокировку аккаунта на "Госуслугах" снимают в следующих случаях: через личный кабинет банка, если аккаунт привязан к ЕСИА через Сбер, Т‑Банк, ВТБ, Альфа, Газпромбанк. Заходите в мобильное приложение банка, раздел "Госуслуги"/ЕСИА, там часто есть кнопка "Восстановить доступ" или "Разблокировать". Работает почти мгновенно, если банк подтверждает вашу личность», — пояснил эксперт.
Еще один быстрый вариант — обратиться в отделение банка с паспортом.
«Многие банки — Сбер, ВТБ, Т‑Банк, "Почта Банк" — делают это на месте за 5–15 минут», — отметил Истомин.
Для разблокировки нужно попросить операциониста подтвердить личность через ЕСИА — тогда ограничение снимают сразу. Кроме того, снять блокировку можно через МФЦ. На это потребуется 10–40 минут при наличии электронной подписи или подтвержденного аккаунта.
Если блокировка связана с неверным вводом пароля или подозрительным входом, иногда помогает сброс пароля через СМС — далее требуется подтверждение через другой банк или электронную подпись.
Ранее сообщалось, что Соцфонд России внедрил в Max быстрый чат-бот "Госуслуг".
15:21:25 28-02-2026
Один вопрос - а за каким этот аккаунт блокировать?) Потому, что нет МАКСа.
15:29:46 28-02-2026
А с чем связано, что у россиян массово блокируют профили за подозрительную активность. Два месяца назад такого не было, сейчас весь интернет об этом бурлит. Кроме официальных лиц естественно
15:41:56 28-02-2026
Как достали с этой мутью. Бегай разблокируй... Вы сделайте что бы вся эта система работала. Если не можете-уйдите...
15:59:03 28-02-2026
Игруха, движуха...
Игруха, движуха...
16:58:17 28-02-2026
Так она и работает , просто не так как вы хотите
16:38:15 28-02-2026
Чо-то какая-то нездоровая связь- банк, Госуслуги, блокировка. Какого фига вообще банки делают в Госуслугах? Гнать их оттуда поганой тряпкой. Да и вообще отовсюду, барыги хреновы.
17:00:15 28-02-2026
Делается для того чтобы мошенники вначале заблокировали неверно набрав пароль несколько раз при входе по номеру телефона любого абонента а когда заблочат госуслуги они ему звонят и говорят этому человеку что его взломали. А так как этот человек сразу начинает пытатца зайти на госуслуги и не может, то он при следующем звонке мошенника ему верит и начинает плясать под его дудку. Такой вот лаг системы. Все сделано чтоб обуть доверчивого простафилю.
17:24:20 28-02-2026
Дожили! Банки распоряжаются в Госуслугах личными аккаунтами граждан!
18:05:15 28-02-2026
С какой стати банки могут разблокировать мой аккаунт в Госуслугах? Я не доверяю банкам.
13:43:00 01-03-2026
Они не разблокируют а подтверждают твои данные.
18:51:15 28-02-2026
Я туда раз в год захожу, что за срочность может быть, я никуда не тороплюсь.
10:46:53 01-03-2026
А зачем разблокировать? Пусть и будет блокировано, так надёжнее.