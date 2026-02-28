"Это безумие". Трамп резко высказался на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса
Глава американского государства сделал заявления после слов украинского президента
28 февраля 2026, 09:52, ИА Амител
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недоумение по поводу продолжающегося вооруженного противостояния на Украине.
Он прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского отводить войска из Донбасса, пишет РИА Новости.
Сам Зеленский, как сообщается, в нецензурной форме отверг предложения о выводе подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса в контексте поиска путей разрешения конфликта, назвав такую идею "бредом".
«Безумие, что эта война продолжается», — сказал Трамп журналистам.
Напомним, 17–18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины.
Владимир Мединский, глава российской делегации и помощник президента России, после завершения дискуссий сообщил о запланированной в скором времени новой встрече.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, подчеркнул, что в ходе переговоров был достигнут определенный прогресс.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к диалогу и поиску урегулирования украинского кризиса путем переговоров, основываясь на договоренностях, достигнутых главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите, проходившем на Аляске.
10:50:26 28-02-2026
Так пускай Трамп отдаст какой ни будь свой штат Мексике или Кубе?
11:27:59 28-02-2026
Гость (10:50:26 28-02-2026) Так пускай Трамп отдаст какой ни будь свой штат Мексике или ... Сравнивать не корректно, у просроченного наглость в фантазиях, у Трампа по жизни..
14:06:37 28-02-2026
Гость (10:50:26 28-02-2026) Так пускай Трамп отдаст какой ни будь свой штат Мексике или ...
Например Пуэрто-Рико 🤣
22:46:05 28-02-2026
Гость (10:50:26 28-02-2026) Так пускай Трамп отдаст какой ни будь свой штат Мексике или ... вы тут о чем рассуждаете? там российская исконно земля, не смейте даже рот открывать!! Саша, IP этого рассужадлкина срочно кинь как надо по табелю
09:33:50 01-03-2026
Гость (10:50:26 28-02-2026) Так пускай Трамп отдаст какой ни будь свой штат Мексике или ... Если бы на территории США шли военные действия и погибло более миллиона американцев, особенно темнокожих… Вполне можно допустить, что отдал бы, если некуда деваться. Либо отдать сейчас и наступит мир, либо всё равно отдать, но погубить тысячи жизней.
11:13:36 28-02-2026
"Это безумие": Трамп резко высказался на отказ Зеленского - "Безумие, что эта война продолжается», - сказал Трамп )))
17:21:10 28-02-2026
Очередной концертный номер! У кого сомнения, что при желании Трамп легко мог продавить зелю на отвод войск? Два клоуна.
22:46:47 28-02-2026
точно такое же как нападение на Иран этим белым клоуном