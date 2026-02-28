"Это безумие". Трамп резко высказался на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса

Глава американского государства сделал заявления после слов украинского президента

28 февраля 2026, 09:52, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недоумение по поводу продолжающегося вооруженного противостояния на Украине.

Он прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского отводить войска из Донбасса, пишет РИА Новости.

Сам Зеленский, как сообщается, в нецензурной форме отверг предложения о выводе подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса в контексте поиска путей разрешения конфликта, назвав такую идею "бредом".

«Безумие, что эта война продолжается», — сказал Трамп журналистам.

Напомним, 17–18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины.

Владимир Мединский, глава российской делегации и помощник президента России, после завершения дискуссий сообщил о запланированной в скором времени новой встрече.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, подчеркнул, что в ходе переговоров был достигнут определенный прогресс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к диалогу и поиску урегулирования украинского кризиса путем переговоров, основываясь на договоренностях, достигнутых главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите, проходившем на Аляске.