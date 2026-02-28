На 9% выше плана: Алтайский край отчитался о рекордных темпах жилищного строительства
Итоги работы Министерства строительства и ЖКХ подвели в рамках коллегии Минстроя
28 февраля 2026, 12:21, ИА Амител
В Алтайском крае успешно перевыполнили годовой план по вводу жилья — показатель превышен на 9%, сообщает "Катунь 24".
По итогам минувшего года в регионе ввели в эксплуатацию более 882 тысяч квадратных метров жилой площади, что существенно превышает целевые значения, установленные в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Итоги работы отрасли обсудили на коллегии Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства, которую провел губернатор края Виктор Томенко. Глава региона обозначил ключевые задачи мероприятия:
«Хотелось бы сегодня непосредственно от руководства самого министерства услышать о тех объемах работы по основным направлениям деятельности, которые были проведены, о тех достижениях, которые в течение 2025 года состоялись, оценку положения дел в крае по состоянию на начало текущего года. Планы наши, уважаемые коллеги, на 2026 год уже сформированы, обеспечены финансово».
Помимо успеха в жилищном строительстве, 2025 год отметился и другими значимыми результатами. По словам заместителя министра строительства Алтайского края Игоря Спивака, за прошедший год велись работы на 56 объектах социального назначения, из которых семь уже введены в эксплуатацию. Среди них — школы в сельских районах, поликлиники, а также отреставрированное здание Государственного краеведческого музея.
На 2026-й запланированы работы на 36 социальных объектах, 12 из которых намерены сдать в эксплуатацию в этом году. При этом планку по вводу жилья также намерены удержать. Игорь Спивак уточнил текущие показатели и перспективы:
«А текущий год мы просматриваем в установленном показателе 810 тысяч. На текущую дату 15 тысяч уже ввели. Мы поадресно ведем контроль за строительством жилых объектов. Если не произойдет каких‑то ситуаций из ряда вон выходящих, этот установленный показатель будет достигнут».
Позитивные изменения наблюдаются и в сфере ЖКХ. Алтайский край уже два года удерживает лидерство в Сибирском федеральном округе по объемам перекладки коммунальных сетей.
В 2025 году местные коммунальные предприятия впервые достигли 100‑процентного уровня готовности к зимнему отопительному сезону.
Существенно выросли и показатели догазификации. За год удалось подключить 9,5 тысячи объектов, что в десять раз превышает результат 2021 года — стартового для этой программы.
Начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры Станислав Цыро также отметил работу краевых специалистов на подшефной территории — в Славяносербском районе:
«Отмечу, наверное, и работу на подшефной территории Славяносербского района, где работает также краевое предприятие, сформированы аварийные бригады для прохождения на той территории и отопительного сезона, и предоставления бесперебойных услуг водоснабжения и водоотведения».
В планах на 2026 год — сохранение набранных темпов. Продолжится реализация программы социальной догазификации, строительство блочно‑модульных котельных в сельской местности, замена котлоагрегатов, бурение скважин, установка станций водоподготовки и других значимых объектов инфраструктуры.
12:25:54 28-02-2026
а продали сколько?
12:28:27 28-02-2026
Но это ведь не приведет к доступности жилья? Нет! В таком случае, зачем нам эти цифры?
12:49:08 28-02-2026
Какой вклад внесло министерство строительства в увеличение объемов жилищного строительства?
Читаешь отчёты, все молодцы у всех всё растёт и колосится
16:44:51 28-02-2026
Гость (12:49:08 28-02-2026) Какой вклад внесло министерство строительства в увеличение о... Главное не как ты работаешь,а как ты отчитываешься
14:22:33 28-02-2026
Обратите ,пожалуйста,внимание на сёла. Я не помню ,когда в Курье строили бы хоть какое-то жильё! Кто поедет в село, если ипотека заоблачная, а дома стоят ,как в городе.
В СЕЛЕ ТОЖЕ ЖИВУТ ЛЮДИ!
16:45:57 28-02-2026
Гость (14:22:33 28-02-2026) Обратите ,пожалуйста,внимание на сёла. Я не помню ,когда в К... Нужно построить ЖК Курья 25 этажей высотой и заселить туда всё село?
17:58:50 28-02-2026
Гость (16:45:57 28-02-2026) Нужно построить ЖК Курья 25 этажей высотой и заселить туда в... "Алтайский край отчитался о рекордных темпах жилищного строительства."
Села относятся к Алтайскому краю? Если отчитываются о рекордах, почему бы в больших райцентрах не строить что-нибудь?
18:34:50 28-02-2026
Гость (17:58:50 28-02-2026) "Алтайский край отчитался о рекордных темпах жилищного строи... Там индивидуальное жилищное строительство
13:18:47 01-03-2026
Гость (16:45:57 28-02-2026) Нужно построить ЖК Курья 25 этажей высотой и заселить туда в... Ну а что? Может, жители Курьи хотят двадцатипятиэтажку. Почему не построить, если найдутся покупатели?
17:57:42 01-03-2026
Гость (13:18:47 01-03-2026) Ну а что? Может, жители Курьи хотят двадцатипятиэтажку. По... Будут там на балконы друг друга ковры трясти и окурки,красота
21:03:20 01-03-2026
Гость (17:57:42 01-03-2026) Будут там на балконы друг друга ковры трясти и окурки,красот... В Барнауле тоже хватает трясунов с окурками.
16:08:57 28-02-2026
Третий год не могу подключить объект к электроснабжению оплатив тех условия это что про какие вы тут планы рассуждаете
17:58:54 01-03-2026
Житель края (16:08:57 28-02-2026) Третий год не могу подключить объект к электроснабжению опла... На трассе федеральной освещение и то не подключают местами. Фонари стоят новые,но не светят
17:02:35 28-02-2026
В это жилье всем доступно.... Молодой специалист по окончании вуза с зп 40 т. р. сможет приобрести?
17:49:27 28-02-2026
Гость (17:02:35 28-02-2026) В это жилье всем доступно.... Молодой специалист по окончани... он техничкой пошел после вуза работать?
23:33:45 28-02-2026
Гость (17:49:27 28-02-2026) он техничкой пошел после вуза работать?... Страшно далеки вы от народа
12:42:29 01-03-2026
Гость (17:49:27 28-02-2026) он техничкой пошел после вуза работать?... Откройте вакансии: медики, педагоги, инженер... мрот и чуть выше, если 50 то это в начислении
17:35:21 28-02-2026
На отдаленные районы обратите внимание. Как там идёт строительство домов? Кто- нибудь вообще интересовался этим вопросом? Или только Барнаул интересен?
18:20:54 28-02-2026
Да не надо обращать внимание на враньё этих любителей заседаний и отчётов. И они, и их начальство знает, что это больше сказки, но они сами себе платят зарплаты и их их же вранье устраивает.
19:53:37 28-02-2026
По потоку видно только что все сносят - потлк превращается в пустырь. Так держать