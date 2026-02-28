На 9% выше плана: Алтайский край отчитался о рекордных темпах жилищного строительства

Итоги работы Министерства строительства и ЖКХ подвели в рамках коллегии Минстроя

28 февраля 2026, 12:21, ИА Амител

Совещание в Минстрое Алтайского края / Фото: https://vk.com/minstroy22

В Алтайском крае успешно перевыполнили годовой план по вводу жилья — показатель превышен на 9%, сообщает "Катунь 24".

По итогам минувшего года в регионе ввели в эксплуатацию более 882 тысяч квадратных метров жилой площади, что существенно превышает целевые значения, установленные в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Итоги работы отрасли обсудили на коллегии Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства, которую провел губернатор края Виктор Томенко. Глава региона обозначил ключевые задачи мероприятия:

«Хотелось бы сегодня непосредственно от руководства самого министерства услышать о тех объемах работы по основным направлениям деятельности, которые были проведены, о тех достижениях, которые в течение 2025 года состоялись, оценку положения дел в крае по состоянию на начало текущего года. Планы наши, уважаемые коллеги, на 2026 год уже сформированы, обеспечены финансово».

Помимо успеха в жилищном строительстве, 2025 год отметился и другими значимыми результатами. По словам заместителя министра строительства Алтайского края Игоря Спивака, за прошедший год велись работы на 56 объектах социального назначения, из которых семь уже введены в эксплуатацию. Среди них — школы в сельских районах, поликлиники, а также отреставрированное здание Государственного краеведческого музея.

На 2026-й запланированы работы на 36 социальных объектах, 12 из которых намерены сдать в эксплуатацию в этом году. При этом планку по вводу жилья также намерены удержать. Игорь Спивак уточнил текущие показатели и перспективы:

«А текущий год мы просматриваем в установленном показателе 810 тысяч. На текущую дату 15 тысяч уже ввели. Мы поадресно ведем контроль за строительством жилых объектов. Если не произойдет каких‑то ситуаций из ряда вон выходящих, этот установленный показатель будет достигнут».

Позитивные изменения наблюдаются и в сфере ЖКХ. Алтайский край уже два года удерживает лидерство в Сибирском федеральном округе по объемам перекладки коммунальных сетей.

В 2025 году местные коммунальные предприятия впервые достигли 100‑процентного уровня готовности к зимнему отопительному сезону.

Существенно выросли и показатели догазификации. За год удалось подключить 9,5 тысячи объектов, что в десять раз превышает результат 2021 года — стартового для этой программы.

Начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры Станислав Цыро также отметил работу краевых специалистов на подшефной территории — в Славяносербском районе:

«Отмечу, наверное, и работу на подшефной территории Славяносербского района, где работает также краевое предприятие, сформированы аварийные бригады для прохождения на той территории и отопительного сезона, и предоставления бесперебойных услуг водоснабжения и водоотведения».

В планах на 2026 год — сохранение набранных темпов. Продолжится реализация программы социальной догазификации, строительство блочно‑модульных котельных в сельской местности, замена котлоагрегатов, бурение скважин, установка станций водоподготовки и других значимых объектов инфраструктуры.