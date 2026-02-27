В Барнауле полиция изъяла жидкость для вейпов на 37 млн рублей
Фигурант продавал немаркированную продукцию через принадлежащие ему торговые точки
27 февраля 2026, 18:34, ИА Амител
В Барнауле завершено расследование уголовного дела о незаконном сбыте жидкости для вейпов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как полагает следствие, с августа по ноябрь 2024 года 34-летний житель Алейска, "будучи осведомленным о действующих на территории РФ правилах реализации жидкостей" для вейпов, приобретал продукцию без маркировки либо с поддельными средствами идентификации для "извлечения максимальной выгоды".
«В рамках расследования из незаконного оборота изъята немаркированная никотиносодержащая продукция на сумму более 37 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Жидкость фигурант продавал через принадлежавшие ему торговые точки сети магазинов. Он полностью признал вину, дал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. «На период расследования фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полиции.
18:52:36 27-02-2026
по-моему с 5 класса курят 60 проц. детей
20:11:02 27-02-2026
на 37 лямов, чувак без крыши явно не работал, значит гдето кровля потекла и вот итог