В Барнауле суд рассмотрит дело о контрабанде анаболических стероидов
31‑летний барнаулец предстанет перед судом за попытку ввоза запрещенных веществ
28 февраля 2026, 14:18, ИА Амител
В Алтайском крае дошло до суда дело о контрабанде. Барнаульская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31‑летнего жителя региона, которого обвиняют по статье УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ.
Следствие установило, что в декабре 2025 года мужчина незаконно перевез через таможенную границу Евразийского экономического союза анаболические стероиды.
В составе препаратов содержалось сильнодействующее вещество — станозолол, общая масса которого составила 3,6 грамма. Противоправная попытка ввоза была пресечена в международном секторе аэропорта Барнаул имени Г. С. Титова.
Во время таможенного досмотра в ручной клади подозреваемого обнаружили и изъяли запрещенное вещество, не допустив его попадания в незаконный оборот.
Теперь судьбу обвиняемого будет решать Индустриальный районный суд Барнаула: уголовное дело направлено туда для рассмотрения по существу.
08:27:51 01-03-2026
Остались же ещё динозавры, что думают, что нарощенные мышцы это привлекает девушек. Или того хуже, поверили барыгам о пользе гзт.