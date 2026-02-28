Жителю Белокурихи грозит до семи лет колонии из-за поста с оправданием терроризма

Инцидент произошел в мае 2025 года

28 февраля 2026, 12:56, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Житель Белокурихи предстанет перед судом за публичное оправдание терроризма — такое обвинение ему предъявили следственные органы.

По данным СУ СК России по Алтайскому краю, в мае 2025 года мужчина через личную страницу в мессенджере распространил материалы, содержащие оправдание террористической деятельности. Информация была открыта для всех пользователей.

Преступление раскрыто сотрудниками управления ФСБ РФ по региону. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ уже направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье УК РФ — семь лет колонии.

Ранее сообщалось, что жителя Барнаула отправили в тюрьму за призывы к терроризму. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.