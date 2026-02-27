Безопаснее при боли на фоне алкоголя принимать спазмолитики

27 февраля 2026, 14:25, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

Риски при приеме алкоголя с таблетками могут быть серьезными: врач‑терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик сообщила РИА Новости об опасности, связанной с сочетанием различных медикаментов со спиртными напитками.

«Прием нестероидных противовоспалительных препаратов, включая парацетамол, в сочетании с алкоголем может вызвать желудочное кровотечение и повреждение печени», — отметила она.

В таких ситуациях врач рекомендовала использовать спазмолитики, так как они менее опасны.

«Алкоголь в сочетании с антибиотиками способен вызывать образование токсичных метаболитов, что может негативно сказаться на организме. Это может проявляться как снижением эффективности лекарств, так и появлением вредных веществ», — добавила терапевт.

Чистик заключила, что употребление алкоголя вместе с седативными препаратами усиливает их действие, что может привести к угнетению сознания и дыхания.

Ранее в России предложили поднять возраст продажи алкоголя до 21 года.