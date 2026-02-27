Врач объяснила, какие лекарства опасно употреблять вместе с алкоголем
Безопаснее при боли на фоне алкоголя принимать спазмолитики
27 февраля 2026, 14:25, ИА Амител
Риски при приеме алкоголя с таблетками могут быть серьезными: врач‑терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик сообщила РИА Новости об опасности, связанной с сочетанием различных медикаментов со спиртными напитками.
«Прием нестероидных противовоспалительных препаратов, включая парацетамол, в сочетании с алкоголем может вызвать желудочное кровотечение и повреждение печени», — отметила она.
В таких ситуациях врач рекомендовала использовать спазмолитики, так как они менее опасны.
«Алкоголь в сочетании с антибиотиками способен вызывать образование токсичных метаболитов, что может негативно сказаться на организме. Это может проявляться как снижением эффективности лекарств, так и появлением вредных веществ», — добавила терапевт.
Чистик заключила, что употребление алкоголя вместе с седативными препаратами усиливает их действие, что может привести к угнетению сознания и дыхания.
Ранее в России предложили поднять возраст продажи алкоголя до 21 года.
17:24:41 27-02-2026
Адекватный и так это знает, дебилу и это объяснение не поможет.
22:23:01 27-02-2026
Гость (17:24:41 27-02-2026) Адекватный и так это знает, дебилу и это объяснение не помож... Вытаскивать из анафилактического шока это печально... Согласен блин.