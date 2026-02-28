В Алтайском крае резко выросло число киберпреступлений

Только за январь 2026 года зарегистрировали 485 случаев дистанционного мошенничества

28 февраля 2026, 17:47, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае отмечается рост дистанционных мошенничеств: за январь 2026 года зарегистрировано 485 случаев — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил в эфире программы "Интервью дня" информационного телеканала "Катунь 24" Илья Казарин, начальник управления по надзору за уголовно‑процессуальной и оперативно‑разыскной деятельностью краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в 2025 году в регионе зафиксировали около шести тысяч эпизодов дистанционного мошенничества. Тогда наблюдалась некоторая стабилизация: количество преступлений немного снизилось по сравнению с 2024 годом. Однако уже в начале 2026‑го тенденция изменилась — активность злоумышленников вновь нарастает.

Наиболее распространенной схемой по‑прежнему остается классический обман с "безопасным счетом": мошенники убеждают жертву перевести деньги на якобы защищенный реквизит.

Илья Казарин обратил внимание, что ключевая причина успешности таких афер — невнимательность и излишняя доверчивость граждан. При этом злоумышленники непрерывно совершенствуют методы воздействия, стремясь получить доступ к банковским счетам, мобильным банковским приложениям и учетным записям на портале госуслуг.

