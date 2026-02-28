В Алтайском крае резко выросло число киберпреступлений
Только за январь 2026 года зарегистрировали 485 случаев дистанционного мошенничества
28 февраля 2026, 17:47, ИА Амител
В Алтайском крае отмечается рост дистанционных мошенничеств: за январь 2026 года зарегистрировано 485 случаев — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил в эфире программы "Интервью дня" информационного телеканала "Катунь 24" Илья Казарин, начальник управления по надзору за уголовно‑процессуальной и оперативно‑разыскной деятельностью краевой прокуратуры.
По данным ведомства, в 2025 году в регионе зафиксировали около шести тысяч эпизодов дистанционного мошенничества. Тогда наблюдалась некоторая стабилизация: количество преступлений немного снизилось по сравнению с 2024 годом. Однако уже в начале 2026‑го тенденция изменилась — активность злоумышленников вновь нарастает.
Наиболее распространенной схемой по‑прежнему остается классический обман с "безопасным счетом": мошенники убеждают жертву перевести деньги на якобы защищенный реквизит.
Илья Казарин обратил внимание, что ключевая причина успешности таких афер — невнимательность и излишняя доверчивость граждан. При этом злоумышленники непрерывно совершенствуют методы воздействия, стремясь получить доступ к банковским счетам, мобильным банковским приложениям и учетным записям на портале госуслуг.
Да наши СНИЛСы везде можно найти , сказки про то, что "сама назвала". Тут само МФЦ шерстить надо, а в первую очередь банки. Ну и операторов мтсовских, билайновских и всех прочих.
18:28:28 28-02-2026
Киборги хулиганят в подворотнях
19:10:47 28-02-2026
Что, опять законы не сработали, столько запретов и блокировок под предлогом мошенников.
23:09:02 28-02-2026
Гость (19:10:47 28-02-2026) Что, опять законы не сработали, столько запретов и блокирово... это не так работает, глупости не пишите
19:37:28 28-02-2026
Ничего не понимаю. Принимаются самые решительные меры по борьбе с мошенниками, а преступность продолжает расти. Вацап, Вайбер, Сигнал и др. мессенджеры заблокированы, Телеграм замедлен и вот-вот будет заблокирован. Как так? Получается, или эти мессенджеры не были рассадниками мошенников, или мошенников ищут не там!!! А бюджетных средств на борьбу с мошенниками истрачено не мало, даже слишком много, чтобы этого не замечать.
21:21:01 28-02-2026
Кто- то свежие базы слил.
23:09:39 28-02-2026
Олег (21:21:01 28-02-2026) Кто- то свежие базы слил.... да они со спецом устраиваются в банки и тд
21:22:29 28-02-2026
Теперь всех только через МАХ обманывают?