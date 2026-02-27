Эксперт рассказала, как сэкономить до 25 тысяч рублей в Великий пост

Настоящая экономия — только при простом меню, а оно подходит не всем

27 февраля 2026, 17:15, ИА Амител

Велики пост, меню, еда

С каждым годом все больше людей перестают есть мясо во время Великого поста. Одни считают это духовной практикой, другие — способом сэкономить. Однако переход на вегетарианское питание не всегда выгоден. Ольга Лебединская, кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, высказала свое мнение на этот счет в интервью Life.ru.

«Пост — это прежде всего духовное испытание, а не изменение рациона. Воздержание от излишеств в еде нужно только тем, кто склонен к обжорству. Некоторые же начинают поститься, чтобы похудеть или сэкономить. На первый взгляд, отказ от мяса и других продуктов животного происхождения кажется выгодным, так как можно питаться простыми и однообразными блюдами, такими как овсянка на воде, рис и картофель с консервированным горошком. Однако такой рацион подходит не всем. Для тех, кто хочет разнообразить меню, потребуются дополнительные расходы», — отметила она.

Лебединская привела данные Росстата за 2024 год. Согласно статистике, среднестатистический россиянин съедает около 82 кг мяса и мясных продуктов в год, включая 9,4 кг говядины и телятины. При средней цене говядины на кости 700 рублей за килограмм и 950 рублей за бескостное, семья из трех человек сэкономит примерно 2600 рублей. Общая сумма экономии на мясе может составить до 12,4 тысячи рублей. Отказ от яиц позволит сэкономить около 1900 рублей, а от молока и молочных продуктов — примерно 10 тысяч.

«Сэкономленные деньги придется потратить на альтернативные источники белка, например, грибы и сою, а также на увеличение потребления овощей, фруктов и орехов», — добавила экономист.

Она заключила, что полноценное и разнообразное вегетарианское питание может быть дорогостоящим.

