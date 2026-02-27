По мнению экспертов, ключевая причина для такого сценария — сокращение валютных интервенций Центробанка

27 февраля 2026, 16:14, ИА Амител

Доллары в сейфе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Рубль может снова оказаться под давлением и вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару — такой сценарий допускают экономисты после заявлений Минфина об изменении бюджетного правила. Об этом эксперты рассказали в комментарии "Базе".

Поводом для обсуждений стало выступление министра финансов Антона Силуанова 25 февраля. Он сообщил, что власти рассматривают вариант ужесточения бюджетного правила — в частности, снижения базовой цены нефти, которая сейчас зафиксирована на уровне 59 долларов за баррель. Реакция рынка не заставила себя ждать: рубль отреагировал снижением почти сразу после этих слов.

Экономист Евгений Надоршин считает, что если параметры правила действительно пересмотрят, давление на российскую валюту может усилиться. По его оценке, до конца года курс доллара в таком случае вполне способен снова приблизиться к трехзначным значениям. Ключевая причина — сокращение валютных интервенций Центробанка, которые в последние месяцы во многом поддерживали рубль.

Изменение базовой цены нефти означает, что государство будет реже выходить на рынок с покупками или продажами валюты, а это автоматически делает курс более уязвимым к внешним факторам. В итоге рубль может ослабнуть не только к доллару, но и к другим валютам.

Экономист Дмитрий Прокофьев отмечает, что даже если сценарий с "сотней за доллар" в итоге не реализуется, риски для курса остаются. По его мнению, тем, кто планирует зарубежные поездки или просто задумывается о валютной "подушке безопасности", стоит обратить внимание на покупку валюты уже сейчас, не дожидаясь резких движений рынка.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за 12 месяцев выросли на 92 млрд долларов. Это новый рекорд по их росту и больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.