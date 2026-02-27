Рубль может вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару
По мнению экспертов, ключевая причина для такого сценария — сокращение валютных интервенций Центробанка
27 февраля 2026, 16:14, ИА Амител
Рубль может снова оказаться под давлением и вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару — такой сценарий допускают экономисты после заявлений Минфина об изменении бюджетного правила. Об этом эксперты рассказали в комментарии "Базе".
Поводом для обсуждений стало выступление министра финансов Антона Силуанова 25 февраля. Он сообщил, что власти рассматривают вариант ужесточения бюджетного правила — в частности, снижения базовой цены нефти, которая сейчас зафиксирована на уровне 59 долларов за баррель. Реакция рынка не заставила себя ждать: рубль отреагировал снижением почти сразу после этих слов.
Экономист Евгений Надоршин считает, что если параметры правила действительно пересмотрят, давление на российскую валюту может усилиться. По его оценке, до конца года курс доллара в таком случае вполне способен снова приблизиться к трехзначным значениям. Ключевая причина — сокращение валютных интервенций Центробанка, которые в последние месяцы во многом поддерживали рубль.
Изменение базовой цены нефти означает, что государство будет реже выходить на рынок с покупками или продажами валюты, а это автоматически делает курс более уязвимым к внешним факторам. В итоге рубль может ослабнуть не только к доллару, но и к другим валютам.
Экономист Дмитрий Прокофьев отмечает, что даже если сценарий с "сотней за доллар" в итоге не реализуется, риски для курса остаются. По его мнению, тем, кто планирует зарубежные поездки или просто задумывается о валютной "подушке безопасности", стоит обратить внимание на покупку валюты уже сейчас, не дожидаясь резких движений рынка.
Ранее сообщалось, что золотые резервы России за 12 месяцев выросли на 92 млрд долларов. Это новый рекорд по их росту и больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.
16:24:13 27-02-2026
За неделю пенсия похудела на двадцать долларов, вот тебе бабушка Юрьев день.
22:10:03 27-02-2026
Гость (16:24:13 27-02-2026) За неделю пенсия похудела на двадцать долларов, вот тебе баб... Ах ты шпион! Пенсия в долларах!
10:23:40 28-02-2026
Гость (22:10:03 27-02-2026) Ах ты шпион! Пенсия в долларах!... К сожалению в рублях и никакого шпионажа.
22:19:25 27-02-2026
Гость (16:24:13 27-02-2026) За неделю пенсия похудела на двадцать долларов, вот тебе баб... А если потолстеет на 30, то ты об этом скромно промолчишь.
17:11:00 28-02-2026
Гость (22:19:25 27-02-2026) А если потолстеет на 30, то ты об этом скромно промолчишь.... но жить в эту прекрасную пору...
16:36:08 27-02-2026
Ну это же нам на пользу?
17:09:43 27-02-2026
По покупательской способности в стране он уже таков
17:19:49 27-02-2026
currency board и бюджетное правило!
Вот одни из основных причин, почему так плохо в нашей экономике!...
18:32:30 27-02-2026
0,140 руб/$
помню, было
12:54:46 28-02-2026
Гость (18:32:30 27-02-2026) 0,140 руб/$помню, было... не надо брехать. такого НИКОГДА НЕ БЫЛО.
20:04:59 27-02-2026
Экая "напасть" угрожает! Достаточно "деноминировать" рубль, убрав пару или даже тройку нулей (опыт же есть!) , чтобы 'деревянный' ожил и опять стал "крепким"!
14:15:16 28-02-2026
Гость (20:04:59 27-02-2026) Экая "напасть" угрожает! Достаточно "деноминировать" рубль, ...
Не кипишуй, скоро уже весенние каникулы
12:31:23 28-02-2026
Скорее бы уже вернулся. Зарабатываю в USDT в долларах. При обмене полтора года назад получал за один USDT 100 рублей, сейчас 76. Почти четверть дохода теряю. Да еще инфляция прет. Сделали бы по 150 за доллар вот тогда бы все долги погасил и путешествовать поехал бы по Китаю как в 2024 году.
17:30:35 28-02-2026
Гость (12:31:23 28-02-2026) Скорее бы уже вернулся. Зарабатываю в USDT в долларах. При о... Приснилось?