Рубль может вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару

По мнению экспертов, ключевая причина для такого сценария — сокращение валютных интервенций Центробанка

27 февраля 2026, 16:14, ИА Амител

Доллары в сейфе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Рубль может снова оказаться под давлением и вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару — такой сценарий допускают экономисты после заявлений Минфина об изменении бюджетного правила. Об этом эксперты рассказали в комментарии "Базе".

Поводом для обсуждений стало выступление министра финансов Антона Силуанова 25 февраля. Он сообщил, что власти рассматривают вариант ужесточения бюджетного правила — в частности, снижения базовой цены нефти, которая сейчас зафиксирована на уровне 59 долларов за баррель. Реакция рынка не заставила себя ждать: рубль отреагировал снижением почти сразу после этих слов.

Экономист Евгений Надоршин считает, что если параметры правила действительно пересмотрят, давление на российскую валюту может усилиться. По его оценке, до конца года курс доллара в таком случае вполне способен снова приблизиться к трехзначным значениям. Ключевая причина — сокращение валютных интервенций Центробанка, которые в последние месяцы во многом поддерживали рубль.

Изменение базовой цены нефти означает, что государство будет реже выходить на рынок с покупками или продажами валюты, а это автоматически делает курс более уязвимым к внешним факторам. В итоге рубль может ослабнуть не только к доллару, но и к другим валютам.

Экономист Дмитрий Прокофьев отмечает, что даже если сценарий с "сотней за доллар" в итоге не реализуется, риски для курса остаются. По его мнению, тем, кто планирует зарубежные поездки или просто задумывается о валютной "подушке безопасности", стоит обратить внимание на покупку валюты уже сейчас, не дожидаясь резких движений рынка.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за 12 месяцев выросли на 92 млрд долларов. Это новый рекорд по их росту и больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

"Из области желаний". Аналитик оценил возможное падение доллара до 40 рублей

Эксперт отметил amic.ru, что слишком сильный рубль убьет ранее выстроенное импортозамещение
Гость

16:24:13 27-02-2026

За неделю пенсия похудела на двадцать долларов, вот тебе бабушка Юрьев день.

Гость

22:10:03 27-02-2026

Гость (16:24:13 27-02-2026) За неделю пенсия похудела на двадцать долларов, вот тебе баб... Ах ты шпион! Пенсия в долларах!

Гость

10:23:40 28-02-2026

Гость (22:10:03 27-02-2026) Ах ты шпион! Пенсия в долларах!... К сожалению в рублях и никакого шпионажа.

Гость

22:19:25 27-02-2026

Гость (16:24:13 27-02-2026) За неделю пенсия похудела на двадцать долларов, вот тебе баб... А если потолстеет на 30, то ты об этом скромно промолчишь.

Гость

17:11:00 28-02-2026

Гость (22:19:25 27-02-2026) А если потолстеет на 30, то ты об этом скромно промолчишь.... но жить в эту прекрасную пору...

Гость

16:36:08 27-02-2026

Ну это же нам на пользу?

Гость

17:09:43 27-02-2026

По покупательской способности в стране он уже таков

Гость

17:19:49 27-02-2026

currency board и бюджетное правило!
Вот одни из основных причин, почему так плохо в нашей экономике!...

Гость

18:32:30 27-02-2026

0,140 руб/$
помню, было

Гость

12:54:46 28-02-2026

Гость (18:32:30 27-02-2026) 0,140 руб/$помню, было... не надо брехать. такого НИКОГДА НЕ БЫЛО.

Гость

20:04:59 27-02-2026

Экая "напасть" угрожает! Достаточно "деноминировать" рубль, убрав пару или даже тройку нулей (опыт же есть!) , чтобы 'деревянный' ожил и опять стал "крепким"!

Гость

14:15:16 28-02-2026

Гость (20:04:59 27-02-2026) Экая "напасть" угрожает! Достаточно "деноминировать" рубль, ...
Не кипишуй, скоро уже весенние каникулы
Не кипишуй, скоро уже весенние каникулы

Гость

12:31:23 28-02-2026

Скорее бы уже вернулся. Зарабатываю в USDT в долларах. При обмене полтора года назад получал за один USDT 100 рублей, сейчас 76. Почти четверть дохода теряю. Да еще инфляция прет. Сделали бы по 150 за доллар вот тогда бы все долги погасил и путешествовать поехал бы по Китаю как в 2024 году.

Гость

17:30:35 28-02-2026

Гость (12:31:23 28-02-2026) Скорее бы уже вернулся. Зарабатываю в USDT в долларах. При о... Приснилось?

