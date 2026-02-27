Эксперт рассказал, что дарить женщинам на 8 Марта

Главное в подарке — не цена, а эмоции и личная история, считает завкафедрой психологии РУДН

27 февраля 2026, 15:18, ИА Амител

Подарки на 8 Марта / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лучший подарок женщине на 8 Марта — не дорогая вещь, а то, что наполнено смыслом и эмоциями. Такое мнение ТАСС высказал заведующий кафедрой психологии и педагогики РУДН Евгений Башкин.

«Настоящая ценность не в бирке, а в эмоциях, которые вы разделили, именно это создает уникальные воспоминания, которые остаются с нами навсегда», — пояснил эксперт.

По его словам, психологическое время измеряется не секундами, а событиями. Чем больше в подарке личного, истории, тем он ценнее, потому что несет послание: "Я тебя знаю, помню и чувствую".

В качестве примера Башкин привел историю молодого человека, который нашел старые детские фото девушки, отсканировал их, подписал смешными историями и подарил со словами: "Я влюбился в ту девчонку, и сейчас ты тоже прекрасна". Бюджет минимальный, а эмоции — на всю жизнь.

Подарки "для галочки", такие как коробка конфет или дежурный букет, напротив, обесценивают внимание и быстро забываются.

