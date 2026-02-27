Главное — не просто перестать платить, а официально обратиться в УК

27 февраля 2026, 16:30, ИА Амител

Квитанция за ЖКУ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Счета за жилищно-коммунальные услуги не всегда включают все обязательные платежи. Илья Рыбальченко, эксперт по ЖКХ и эколог, рассказал в беседе с Life.ru, что некоторые из них можно исключить или добиться перерасчета, опираясь на закон.

Рыбальченко пояснил, что обязательные расходы включают содержание общедомового имущества, текущий и капитальный ремонт, отопление (если есть централизованная система), общедомовые нужды и вывоз мусора. Эти затраты регулируются Жилищным кодексом, и отказаться от них нельзя, но можно оспорить неправомерные начисления.

«Индивидуальные платежи, напротив, проще. Например, оплату за воду производят только за фактически потребленный объем, если установлен счетчик. Если вы отсутствовали в квартире более пяти дней, можно подать заявление на перерасчет, приложив подтверждающие документы. Также основанием для пересмотра служат некачественная вода или нарушение графика ее подачи», — добавил он.

Такая же система работает для электроэнергии и газа: оплата начисляется по показаниям счетчика. Если управляющая компания взимает плату по нормативам, а счетчик неисправен, это можно оспорить.

«Осенью, в отопительный сезон, часто возникает вопрос качества услуг. Полностью отказаться от центральной системы отопления в многоквартирном доме невозможно, но можно добиться перерасчета за ненадлежащее качество: недостаточная температура в батареях, отсутствие тепла дольше установленного срока или едва теплые радиаторы», — подчеркнул эксперт.

Рыбальченко также отметил, что можно отказаться от некоторых услуг. Многие платят за проводное радио, хотя им не пользуются. Коллективное телевидение можно отключить, если оно подключено через интернет или спутник. Хотя страхование жилья часто включено в платежку, это добровольная услуга.

Эксперт обратил внимание на дополнительные услуги, такие как консьерж-сервис, видеонаблюдение, уборка и охрана. Эти платежи возможны только при решении общего собрания собственников. Без протокола такие начисления считаются незаконными.

Самостоятельно перестать платить нельзя, иначе начисляются пени. Рыбальченко советует действовать официально: обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, приложив подтверждающие документы.

«Чтобы получить перерасчет за отсутствие потребления, нужно предоставить билеты или другие доказательства. Для отказа от радиоточки подайте заявление на ее демонтаж. Если хотите отказаться от консьержа, инициируйте собрание собственников или обратитесь в жилищную инспекцию», — подытожил Рыбальченко.

