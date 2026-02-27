Перекопы, киоски и танк. Какие решение приняли депутаты Барнаула на февральском заседании

Новые правила благоустройства, упорядочение НТО, налоговые послабления для дорогих долгостроев и передача танка Т-62 — основные решения депутатов

27 февраля 2026, 14:31, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Анжелика Пьянкова / пресс-служба БГД

27 февраля состоялась очередная сессия Барнаульской городской Думы. Депутаты внесли изменения в правила благоустройства, утвердили новые подходы к размещению нестационарных торговых объектов, заслушали отчет начальника городской полиции, рассмотрели поправки по налогу на дорогостоящий недострой и приняли решение о передаче танка Т-62 в краевую собственность к открытию Музея военной истории.

Ответственность за перекопы

Один из ключевых вопросов — изменение правил благоустройства в части проведения земляных работ. Теперь ордера на плановые и аварийные работы будут получать собственники инженерных коммуникаций, а не подрядчики. Соответственно, именно владельцы сетей станут отвечать за восстановление асфальта, тротуаров, газонов и клумб.

Председатель гордумы Галина Буевич пояснила, что тема перекопов давно находится на контроле депутатов. По ее словам, раньше ордера оформлялись на подрядные организации, которые со временем могли исчезнуть, и спросить за некачественное восстановление было уже не с кого.

«Мы приняли решение, что эти ордера будут открываться на тех, кто владеет сетью. В основном это касается систем отопления, водоснабжения и газификации», — отметила она.

И добавила, что в процедуру приемки восстановленных участков включат представителя специализированной организации, который даст строительно-техническую оценку качества работ. Это позволит избежать просадок и повторных дефектов.

В документе также уточнили порядок действий при авариях: приступить к работам можно до получения ордера, уведомив районную администрацию, но оформить разрешение необходимо в течение трех дней.

Поправки коснулись и обращения с отходами. Уточнен перечень запрещенных к выбросу предметов — от горячих отходов и снега до батареек и строительного мусора. Установлены сроки вывоза порубочных остатков.

«Для красных линий установили: в день спила все остатки должны быть убраны, чтобы не было неряшливости нашего города. Мы все видим эту неприятную картину, когда идет спил деревьев и они могут лежать длительное время», — подчеркнула Буевич.

Отдельно прописали порядок вывоза так называемых "подснежников" — разукомплектованных автомобилей, стоящих более 15 дней на землях общего пользования. Их будут эвакуировать районные администрации с последующим признанием бесхозяйными.

Киоски на сетях

Также депутаты скорректировали положение о размещении нестационарных торговых объектов. Владельцев киосков, расположенных в охранных зонах инженерных сетей, обяжут заключать соглашения с ресурсоснабжающими организациями.

Если объект установлен непосредственно на магистрали и создает угрозу, его демонтируют. Предпринимателям в таком случае предложат альтернативное место без проведения аукциона.

Буевич пояснила, что речь идет об упорядочении схемы размещения НТО.

«Если федеральными нормами запрещено размещение на сетях высокого напряжения — мы не можем включать это место в схему. Но там, где это возможно и по согласованию с собственниками сетей, размещение допускается при наличии соглашения. Это важно для обеспечения безопасности и покупателей, и самих предпринимателей», — сказала она.

Отчет полиции

На сессии заслушали отчет начальника УМВД России по Барнаулу Петра Бандурина. По словам Галины Буевич, в городе наметились положительные тенденции.

«Мы видим снижение уровня преступности и серьезную профилактическую работу, в том числе по линии антитеррора», — отметила она.

В то же время остается проблема кадрового дефицита, особенно среди участковых. Кроме того, депутатов тревожит рост преступлений среди несовершеннолетних. По мнению Буевич, это системная проблема, требующая совместной работы полиции, образования, родителей и самих подростков.

Налог на дорогой недострой

Гордума поддержала поправки в решение о налоге на имущество физических лиц. С 2026 года ставка по недостроенным многоквартирным домам с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей составит 0,3% вместо 2,5%.

Изменение связано с корректировками Налогового кодекса РФ и касается объектов, принадлежащих физическим лицам. Мера направлена на снижение налоговой нагрузки и стимулирование завершения строительства.

Танк Т-62

Еще одно решение — передача демилитаризованного танка Т-62, установленного на площади Ветеранов в центре Барнаула, в краевую собственность. Экспонат станет частью Музея военной истории.

Галина Буевич отметила, что логично закрепить танк за регионом и музеем. По ее словам, это позволит использовать технику в едином музейном комплексе для жителей и гостей края.