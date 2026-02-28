В Барнауле ушел из жизни педагог и наставник Владимир Аникин
28 февраля 2026, 11:31, ИА Амител
На 81‑м году жизни скоропостижно скончался Владимир Анатольевич Аникин — человек, чье имя прочно связано с образованием и культурной жизнью Алтайского края. Об этом сообщили amic.ru близкие умершего.
Владимир Анатольевич внес значительный вклад в развитие профессионального образования региона.
С 1977 по 2000 год он возглавлял ГПТУ‑36 в Новоалтайске, а также работал преподавателем и наставником молодежи в Барнаульском индустриально‑педагогическом техникуме. Его педагогическая деятельность оставила глубокий след в судьбах многих выпускников.
Помимо образовательной сферы, Владимир Анатольевич проявил себя и в культурно‑развлекательной индустрии: с 1997 года он руководил развлекательным комплексом "Хаус клуб".
Близкие и коллеги вспоминают Владимира Анатольевича как мудрого и энергичного руководителя, замечательного человека и профессионала высочайшего уровня.
Его умение находить общий язык с людьми, преданность делу и организаторские способности неизменно вызывали уважение окружающих.
Прощание с Владимиром Анатольевичем Аникиным состоится 1 марта с 10:00 до 12:00 в прощальном зале по адресу: ул. Г. Титова, 9а.
а он с Владимиром Душаковым работал?