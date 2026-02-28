В Алтайском крае невыспавшаяся жительница коммуналки хотела зарезать шумных соседей

Веселое застолье нарушило покой одной из обитательниц квартиры — женщина схватилась за нож

28 февраля 2026, 13:13, ИА Амител

В Новоалтайске едва не случилась трагедия в коммунальной квартире из‑за шумного застолья. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, одна из жительниц, разбуженная громкими посиделками соседей, устроила опасную сцену с ножом.

По материалам дела, компания друзей собралась на общей кухне коммуналки. Веселое застолье нарушило покой одной из обитательниц квартиры — женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в ярость из‑за прерванного сна. Не сдерживая эмоций, она схватила нож и ворвалась на кухню, где сидели гости.

Там нетрезвая женщина схватила одну из соседок, приставила клинок к ее правому боку и потребовала немедленно покинуть квартиру. В угрожающей форме она заявила, что в противном случае нанесет соседке смертельные ранения.

Инцидент получил правовую оценку: мировой судья признал женщину виновной по статье об угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на десять месяцев.

В рамках наказания женщине запрещено менять место жительства или пребывания, а также выезжать за пределы Новоалтайска без согласия надзорного органа. Кроме того, осужденная обязана ежемесячно являться для регистрации в отделение полиции.

