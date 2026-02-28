В Алтайском крае невыспавшаяся жительница коммуналки хотела зарезать шумных соседей
Веселое застолье нарушило покой одной из обитательниц квартиры — женщина схватилась за нож
28 февраля 2026, 13:13, ИА Амител
В Новоалтайске едва не случилась трагедия в коммунальной квартире из‑за шумного застолья. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, одна из жительниц, разбуженная громкими посиделками соседей, устроила опасную сцену с ножом.
По материалам дела, компания друзей собралась на общей кухне коммуналки. Веселое застолье нарушило покой одной из обитательниц квартиры — женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в ярость из‑за прерванного сна. Не сдерживая эмоций, она схватила нож и ворвалась на кухню, где сидели гости.
Там нетрезвая женщина схватила одну из соседок, приставила клинок к ее правому боку и потребовала немедленно покинуть квартиру. В угрожающей форме она заявила, что в противном случае нанесет соседке смертельные ранения.
Инцидент получил правовую оценку: мировой судья признал женщину виновной по статье об угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на десять месяцев.
В рамках наказания женщине запрещено менять место жительства или пребывания, а также выезжать за пределы Новоалтайска без согласия надзорного органа. Кроме того, осужденная обязана ежемесячно являться для регистрации в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что в Барнауле будут судить мужчину, который избил сделавшую ему замечание пассажирку автобуса.
14:42:56 28-02-2026
Т.е. идиоты-соседи могут продолжать шумные застолья?
16:09:53 28-02-2026
Реально задолбали эти соседи-шариковы. Ор бесконечный, а на выходных еще и дебильная музыка целый день. Отдыхают "люди" так.
17:58:01 28-02-2026
Гость (16:09:53 28-02-2026) Реально задолбали эти соседи-шариковы. Ор бесконечный, а на ... так то шарикова была не трезва , хоть и схватилась за нож.
22:39:12 28-02-2026
Гость (16:09:53 28-02-2026) Реально задолбали эти соседи-шариковы. Ор бесконечный, а на ... нужно выдумывать какие-то изощренные приколы - у меня приятель так соседа за стенкой отучил от музыки. Как-то врубил (впритык к стене соседа) колонки и уехал в Горный на 4 дня. После этой акции сосед - шелковее, чем ночнушка жены Императора династии Сун
10:13:00 01-03-2026
Гость (22:39:12 28-02-2026) нужно выдумывать какие-то изощренные приколы - у меня прияте...
Ага, а другие соседи в чем провинились? Они тоже этот долбеж 4 дня слушали.
18:08:21 01-03-2026
Тут и без состояния алькогольного опьянения хочеь схватиться за что угодно из- за постоянного недосыпа по - причины соседских у...бышей. И это не коммуналка, но паналька в которой от соседей слышен не только каждый чих, а вздох)) В таких домах можно жить только уважая друг друга. И раньше как- то было по- другому.Люди слышали друг друга в основном.Ведь речь не только об алкоголиках...Сейчас видимо просто понаехавшие из- деревень продолжают вести себя так как- буд- то и не выезжали оттуда, забывая, что дом теперь не частный. Делают, что хотят и деткам своим позволяют. А законы у нас не работают....Надо пройти столько кругов чтобы доказать что- то. И тем более как быть людям, которые работают, например, в ночную смену и им нужен отдых, просто больным людям, которые проводят дома все время, в конце концов просто всем- кто хочет отдыхать в своих дома. Ведь известно, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. А безнаказанность порождает вседозволенность.
21:34:34 01-03-2026
В деревне бывал?, вот там как раз любому быстро объяснят (способы не буду описывать), когда мона а когда не мона шуметь) У меня за стенкой жил любитель музыки, чисто городская быдлота в 3 поколении.