Первое место в командном зачете первенства Сибири по боксу заняли алтайские спортсмены

27 февраля 2026, 14:44, ИА Амител

Алтайская сборная уверенно забрала командное золото на первенстве Сибири по боксу среди юношей 15–16 лет, которое прошло в Барнауле. Турнир собрал сильнейших молодых боксеров округа, но именно хозяева ринга оказались на шаг впереди соперников, пишет "Алтайский спорт".

Команда Алтайского края финишировала первой в общекомандном зачете, завоевав сразу пять золотых медалей. Два чемпиона — барнаульцы Максим Малетин, выступавший в весе до 46 килограммов, и Аюбджон Фозилзода в категории до 54 килограммов. Еще три награды высшей пробы региону принесли Максим Шкарынин (52 кг) и Денис Берш (60 кг) из Камня-на-Оби, а также рубцовчанин Руслан Тамбиев, победивший в весе до 66 килограммов.

Соревнования проходили с 17 по 21 февраля на базе краевой спортивной школы "Алтайский ринг". За медали боролись 175 спортсменов из всех десяти регионов Сибирского федерального округа, что сделало турнир одним из самых представительных за последние годы.

Теперь победителей ждет следующий этап — первенство России среди юношей 15–16 лет. Национальные соревнования состоятся в апреле в подмосковном Чехове. Как сообщает "Алтайский спорт", именно алтайские боксеры отправятся туда в статусе лидеров Сибири.

Ранее сообщалось, что на первенстве и чемпионате СФО по киокусинкай алтайские спортсмены взяли 12 медалей. Выступление наших ребят позволило региону войти в число призеров соревнований.