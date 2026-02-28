Выходные в связи с празднованием 8 Марта продлятся несколько дней

28 февраля 2026, 08:23, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

После продолжительных праздников в честь Международного женского дня россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что в связи с переносом выходного дня с воскресенья, 8 марта, на понедельник, 9 марта, рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и продлится четыре дня — до пятницы, 13 марта, включительно.

Парламентарий добавил, что такая организация рабочего времени после праздников является стандартной практикой, которая позволяет плавно вернуться к рабочему ритму и эффективно распределить нагрузку, а также напомнил, что выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта.

Ранее в РПЦ не исключили появления нового выходного перед Пасхой. Самый скорбный день церковного года, посвященный распятию Христа, в некоторых странах уже является нерабочим.