Скончался турецкий актер из сериала "Великолепный век"

На него упало дерево во время урагана в Стамбуле

28 февраля 2026, 10:49, ИА Амител

Свеча, память / Фото: Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Турецкий актер Ибрагим Йылдыз, известный по ролям в сериалах "Великолепный век. Империя Кесем" и "Услышь меня", скончался в Стамбуле на 28‑м году жизни. Об этом сообщил телеканал Haberturk, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла после того, как в августе 2025 года на актера упало дерево во время урагана в Стамбуле — тогда его экстренно госпитализировали.

С августа Ибрагим Йылдыз находился в отделении интенсивной терапии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось: актер скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что умер актер Владимир Довжик, известный по сериалам "Бригада" и "Интерны". Он служил в театре "Человек" с 1998 года и сыграл более ста ролей в кино.