Скончался турецкий актер из сериала "Великолепный век"
На него упало дерево во время урагана в Стамбуле
28 февраля 2026, 10:49, ИА Амител
Турецкий актер Ибрагим Йылдыз, известный по ролям в сериалах "Великолепный век. Империя Кесем" и "Услышь меня", скончался в Стамбуле на 28‑м году жизни. Об этом сообщил телеканал Haberturk, пишет РИА Новости.
Трагедия произошла после того, как в августе 2025 года на актера упало дерево во время урагана в Стамбуле — тогда его экстренно госпитализировали.
С августа Ибрагим Йылдыз находился в отделении интенсивной терапии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось: актер скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что умер актер Владимир Довжик, известный по сериалам "Бригада" и "Интерны". Он служил в театре "Человек" с 1998 года и сыграл более ста ролей в кино.
10:58:37 28-02-2026
Империя Кёсем - правильнее ... Жаль какой молодой(
13:52:21 28-02-2026
Кого там играл?
18:32:37 28-02-2026
Гость (13:52:21 28-02-2026) Кого там играл?... Джинна
15:15:53 28-02-2026
Тюркострадания?
22:44:18 28-02-2026
моя бы бабушка расстроилась