НОВОСТИПроисшествия

Скончался турецкий актер из сериала "Великолепный век"

На него упало дерево во время урагана в Стамбуле

28 февраля 2026, 10:49, ИА Амител

Свеча, память / Фото: Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Турецкий актер Ибрагим Йылдыз, известный по ролям в сериалах "Великолепный век. Империя Кесем" и "Услышь меня", скончался в Стамбуле на 28‑м году жизни. Об этом сообщил телеканал Haberturk, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла после того, как в августе 2025 года на актера упало дерево во время урагана в Стамбуле — тогда его экстренно госпитализировали.

С августа Ибрагим Йылдыз находился в отделении интенсивной терапии, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось: актер скончался в больнице. 

Ранее сообщалось, что умер актер Владимир Довжик, известный по сериалам "Бригада" и "Интерны". Он служил в театре "Человек" с 1998 года и сыграл более ста ролей в кино.

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

НОВОСТИОбщество

Происшествия Знаменитости

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:58:37 28-02-2026

Империя Кёсем - правильнее ... Жаль какой молодой(

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:21 28-02-2026

Кого там играл?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:37 28-02-2026

Гость (13:52:21 28-02-2026) Кого там играл?... Джинна

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
И че?

15:15:53 28-02-2026

Тюркострадания?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:18 28-02-2026

моя бы бабушка расстроилась

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров