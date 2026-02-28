Уровень преступности в Барнауле оказался самым низким в Сибири

В расчете на 10 тысяч барнаульцев выявляется 89 преступных деяний

28 февраля 2026, 19:51, ИА Амител

По итогам 2025 года Барнаул вошел в число самых безопасных городов Сибири. Об этом сообщил начальник городского управления МВД Петр Бандурин в интервью телеканалу "Катунь 24".

Статистические данные подтверждают снижение уровня преступности в краевой столице. Так, на 10 тысяч жителей Барнаула фиксируется 89 преступлений. Для сравнения: в других крупных сибирских городах показатели существенно выше: в Иркутске зарегистрировано 231 преступление на 10 тысяч человек, в Абакане — 205, в Кемерове — 157.

Председатель городской Думы Галина Буевич отметила положительную динамику и устойчивую тенденцию к снижению преступности. По ее словам, эффективными мерами стали усиление профилактической работы с подростками и развитие системы видеонаблюдения в городе.

Вместе с тем остается актуальной проблема нехватки кадров в правоохранительных органах. Как подчеркнула Буевич, этот вопрос требует отдельного внимания и будет прорабатываться в дальнейшем.

Накануне сообщалось, что в Алтайском крае резко выросло число киберпреступлений.