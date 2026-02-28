Порядка 50 тысяч россиян находятся в городах ОАЭ, которые атакует Иран

28 февраля 2026, 20:27, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Дубай и другие регионы Объединенных Арабских Эмиратов, подвергшиеся ракетным ударам со стороны Ирана, могут быть местом пребывания примерно 50 тысяч российских путешественников. Эта информация была обнародована пресс-службой Ассоциации туроператоров России 28 февраля.

Согласно предварительным данным Ассоциации туроператоров России, в ближневосточном регионе находятся десятки тысяч российских граждан.

В частности, в ОАЭ насчитывается около 50 тысяч человек, включая тех, кто путешествовал самостоятельно, в составе организованных групп, а также транзитных пассажиров, чьи рейсы были задержаны.

АТОР отмечает, что это наибольшее количество российских туристов по сравнению с другими странами этого региона.

Например, в Катаре находится приблизительно 1000 россиян, в Омане — около 700, а в Бахрейне — примерно 300. Точное число продолжает устанавливаться.

Ассоциация сообщила, что многие рейсы в Дубай, несмотря на первоначальные задержки, начинают приземляться, а часть вылетов осуществляется согласно расписанию.

Министерство внутренних дел ОАЭ, как стало известно от АТОР, выразило полную готовность гарантировать безопасность как граждан страны, так и иностранцев, включая туристов.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.