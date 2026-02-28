Порядка 50 тысяч россиян находятся в городах ОАЭ, которые атакует Иран
Точное число продолжают устанавливать
28 февраля 2026, 20:27, ИА Амител
Дубай и другие регионы Объединенных Арабских Эмиратов, подвергшиеся ракетным ударам со стороны Ирана, могут быть местом пребывания примерно 50 тысяч российских путешественников. Эта информация была обнародована пресс-службой Ассоциации туроператоров России 28 февраля.
Согласно предварительным данным Ассоциации туроператоров России, в ближневосточном регионе находятся десятки тысяч российских граждан.
В частности, в ОАЭ насчитывается около 50 тысяч человек, включая тех, кто путешествовал самостоятельно, в составе организованных групп, а также транзитных пассажиров, чьи рейсы были задержаны.
АТОР отмечает, что это наибольшее количество российских туристов по сравнению с другими странами этого региона.
Например, в Катаре находится приблизительно 1000 россиян, в Омане — около 700, а в Бахрейне — примерно 300. Точное число продолжает устанавливаться.
Ассоциация сообщила, что многие рейсы в Дубай, несмотря на первоначальные задержки, начинают приземляться, а часть вылетов осуществляется согласно расписанию.
Министерство внутренних дел ОАЭ, как стало известно от АТОР, выразило полную готовность гарантировать безопасность как граждан страны, так и иностранцев, включая туристов.
Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.
23:06:21 28-02-2026
блин, эмираты вычеркиваем из морюшка
00:34:42 01-03-2026
То был удар предупреждающий... Мы подошли из-за угла
..
08:23:26 01-03-2026
удар был по амерской базе,прекратите чужую пропаганду тиражировать,а если местные пво гадят сами себе-это их проблемы.
09:36:57 01-03-2026
Гость (08:23:26 01-03-2026) удар был по амерской базе,прекратите чужую пропаганду тиражи... Один человек погиб, семеро пострадали при атаке на аэропорт Абу-Даби, сообщило управление аэропортов эмирата.
10:13:55 01-03-2026
Гость (08:23:26 01-03-2026) удар был по амерской базе,прекратите чужую пропаганду тиражи... Ты ролики в сети посмотри, умник! Или тоже скажешь, что ИИ?
11:36:35 01-03-2026
Туристы - отморозки:
Слышим взрывы, никакого дискомфорта, отдыхаем!