В России появится новое основание для увольнения некоторых сотрудников

С 1 марта работодатели смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства

28 февраля 2026, 16:21, ИА Амител

С 1 марта 2026 года работодатели получат право расторгать трудовые договоры с иностранными работниками на основании нормативных правовых актов регионального уровня. Об этом сообщил РИА Новости Евгений Машаров — член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

До настоящего момента региональные акты не входили в перечень законных оснований для прекращения трудового договора. Однако после вступления в силу нововведений работодатели смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства, ссылаясь на региональные нормативные документы.

Основная цель таких увольнений — приведение численности иностранных работников в соответствие с установленными региональными ограничениями.

По словам Машарова, прекращение трудового договора будет осуществляться не позднее окончания срока, зафиксированного в нормативном правовом акте субъекта РФ.

На практике необходимость корректировки штата будет определяться на основании постановления правительства от 5 декабря 2025 года № 1995.

Этим документом утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год. Его действие распространяется на всех иностранцев, законно находящихся на территории страны.

Эксперт подчеркнул, что расторжение договора с иностранным работником возможно как на общих основаниях аналогичных для граждан РФ, так и по дополнительным основаниям, связанным с особым статусом пребывания иностранца в стране.

«Процедура увольнения включает несколько этапов. Хотя закон не обязывает работодателя заранее уведомлять сотрудника о предстоящем увольнении, компания вправе издать приказ о приведении численности иностранных работников в соответствие с квотой. Затем оформляется приказ об увольнении, вносятся соответствующие записи в кадровые документы и производится окончательный расчет», — говорится в публикации.

После увольнения работодатель обязан направить сведения в Социальный фонд России — не позднее следующего рабочего дня, а также уведомить территориальный орган МВД — в течение трех рабочих дней. Затем необходимо снять иностранца с миграционного учета, но если компания предоставляла ему жилье.