На рэпера Pharaoh составили протокол о пропаганде наркотиков

Рассмотрение дела назначено на 13 марта

27 февраля 2026, 21:36, ИА Амител

Рэпер Pharaoh / Фото: t.me/pharaohmoscow

В столичный суд поступил административный протокол в отношении рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Ему вменили пропаганду наркотических веществ, следует из данных картотеки инстанции.

Причины административного дела неизвестны. Рассмотрение назначено на 13 марта.

По вменяемой статье предусмотрен штраф от 5 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей — для предпринимателей. Представители музыканта не комментировали информацию.

Рэпер Pharaoh известен по песням "5 минут назад", "Дико, например", "Фосфор" и другим.