Для аллергиков в приложении "Яндекс Погода" работает календарь цветения с уведомлениями

27 февраля 2026, 17:45, ИА Амител

Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиян предупредили о холодном начале весны и представили данные о продолжительности вегетационного периода в крупнейших городах. Данными аналитики с "Газетой.ru" поделилась пресс-служба "Яндекс Погоды".

«Согласно прогнозу и анализу метеоданных, начало весны в текущем году будет значительно холоднее, чем в прошлом, особенно в европейской части России (Центральная Россия, Поволжье, Урал, Северо-Запад). Это приведет к тому, что сезон цветения и распространения пыльцы начнется позже. Сроки начала весны могут варьироваться в зависимости от региона и изменяться из года в год, поэтому важно следить за обновлениями в сервисе с помощью календаря цветения», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Метеорологи также представили исследование продолжительности вегетационного сезона.

Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона и метеорологических условий. В тройку городов-миллионников с самой продолжительной вегетацией вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград. В пятерку лидеров также попали Воронеж и Самара.

Наименьшая длительность вегетационного периода и наименьшая угроза для аллергиков наблюдаются в следующих регионах: Чукотка, Магаданская область, Республика Алтай, Красноярский край, Якутия, Архангельская область, Тыва, Бурятия, Забайкальский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

За 2025 год пользователи сервиса оставили 5,2 миллиона сообщений о своем самочувствии, что позволяет корректировать карту пыльцы в различных регионах. В сервисе доступен календарь цветения, который помогает отслеживать примерные сроки цветения конкретных аллергенов в нужном регионе и подготовиться к сезону. О начале цветения пользователей будут оповещать через уведомления в приложении.

Ранее врачи раскрыли эффективные методы борьбы с экземой и хроническим зудом.