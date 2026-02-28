Кенгуренок Беннетта из зоопарка Барнаула отправляется на новое место жительства

Его ждет не только уютный вольер, но и возможность создать свою собственную семью

28 февраля 2026, 15:53, ИА Амител

Кенгуренка увозят в другой зоопарк / Фото: стоп-кадр с видео барнаульского зоопарка

Кенгуренок Беннетта из барнаульского зоопарка отправляется на новое место жительства — его ждет переезд в поселок Артыбаш Республики Алтай. Об этом сообщили представители барнаульского зоопарка. В учреждении подчеркнули, что обмен животными между зоопарками — важная составляющая работы по сохранению биоразнообразия. Подобные перемещения позволяют поддерживать генетическое разнообразие популяций и минимизировать риски близкородственного скрещивания, что особенно значимо для сохранения видов. «Мы точно знаем: наш кроха едет в заботливые руки профессионалов. Его ждет не только уютный вольер, но и возможность создать свою собственную семью. Счастливого пути, малыш!» — написали сотрудники барнаульского зоопарка. Ранее в зоопарке Барнаула показали белоснежных малышей-дикобразов. В конце декабря 2025 года у Чука и Мери случилось радостное событие — на свет появились детеныши.