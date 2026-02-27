Депутат ГД выдвинул инициативу о введении налога на сверхприбыль банков

Собранные средства направят на помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным гражданам

27 февраля 2026, 14:20, ИА Амител

С инициативой ввести налог на доходы банков, превышающие определенный порог, выступил Сергей Миронов — глава партии "Справедливая Россия" и депутат Госдумы. Обсуждение законопроекта пройдет 27 февраля в нижней палате российского парламента, сообщает РИА Новости.

В разъяснительной записке к законопроекту предлагается изымать дополнительную прибыль банков посредством введения единовременного налога за периоды 2025–2026 годов.

«Сверхприбыль будет определяться как разница между средней арифметической прибылью банков за 2026 и 2025 годы и средней арифметической прибылью за 2024 и 2023 годы. Налоговая ставка предлагается на уровне 10%, без возможности предоставления скидки при досрочной уплате», — сообщил депутат.

Сергей Миронов заявил агентству, что изъятие части сверхприбыли в бюджет является правильным и справедливым решением. По его словам, партия разработала специальный механизм для направления дополнительных доходов банковской системы в государственную казну.

Также Миронов сообщил о намерении повысить ставку налога на прибыль банков с текущих 25 до 30%. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительные ресурсы для поддержки пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, а также для развития системы здравоохранения, образования и укрепления реального сектора экономики.

