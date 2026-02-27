Депутат ГД выдвинул инициативу о введении налога на сверхприбыль банков

Собранные средства направят на помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным гражданам

27 февраля 2026, 14:20, ИА Амител

Деньги, прибыль / Фото: amic.ru

С инициативой ввести налог на доходы банков, превышающие определенный порог, выступил Сергей Миронов — глава партии "Справедливая Россия" и депутат Госдумы. Обсуждение законопроекта пройдет 27 февраля в нижней палате российского парламента, сообщает РИА Новости.

В разъяснительной записке к законопроекту предлагается изымать дополнительную прибыль банков посредством введения единовременного налога за периоды 2025–2026 годов.

«Сверхприбыль будет определяться как разница между средней арифметической прибылью банков за 2026 и 2025 годы и средней арифметической прибылью за 2024 и 2023 годы. Налоговая ставка предлагается на уровне 10%, без возможности предоставления скидки при досрочной уплате», — сообщил депутат.

Сергей Миронов заявил агентству, что изъятие части сверхприбыли в бюджет является правильным и справедливым решением. По его словам, партия разработала специальный механизм для направления дополнительных доходов банковской системы в государственную казну.

Также Миронов сообщил о намерении повысить ставку налога на прибыль банков с текущих 25 до 30%. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительные ресурсы для поддержки пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, а также для развития системы здравоохранения, образования и укрепления реального сектора экономики.

Ранее клиенты трех крупных банков России пожаловались на сбои в мобильных приложениях.

Гость

14:27:03 27-02-2026

никто у них ничего не изымет...

Гость

14:28:20 27-02-2026

Как ни маскируй в заголовке, сразу ясно,что Сережа -десантник куражится перед выборами.

Гость

14:33:07 27-02-2026

Ох уж этот десантник... Сережка, тебя же банкиры, за малую толику денег, которые ты от них хочешь урвать, закажут и сделают вид, что все так и было...

Гость

14:40:58 27-02-2026

совсем электорат за слабоумных держат

Гость

15:00:37 27-02-2026

Гость (14:40:58 27-02-2026) совсем электорат за слабоумных держат ... Так и есть, иначе таких как он и Милонов мы никогда не узнали бы.

Холмс

14:58:59 27-02-2026

поддерживаю
банки нужно держать под контролем
вам напомнить кто и как на украине организовал майдан и продажу страны НАТО? а потом основал все основные террористические армии?

Гость

16:08:15 27-02-2026

Холмс (14:58:59 27-02-2026) поддерживаюбанки нужно держать под контролемвам напо... Холмс, ты у себя бардак исправляй, чё к соседу лезишь? Что за натуру в чужую замочную скважину подсматривать.

Медведь-шатун

15:30:29 27-02-2026

Согласен со всеми!!! Этот Клоун перед выборами еще нам небо в алмазах пообещает!, Там одни майские указы чего стоят!!!, Вам мало...., ну пообещаем с пацанами Вам еще больше.....

Гость

17:26:38 27-02-2026

А горя в итоге хапнут обычные люди 100%

Гость

18:08:56 27-02-2026

мне в втб одобрен кредит под 30% годовых, при официальной инфляции 5,6%, т.е. 24,4 % в год - это деньги на содержание банка и его прибыль. Так может лучше ограничить прибыль банка сразу? А не отбирать деньги у одних нищих, чтобы отдать другим?

