Комфорт и удобство онлайн. Какие услуги Госавтоинспекции можно получить не выходя из дома

Чтобы зарегистрировать автомобиль, оформить страховой полис и оплатить штраф, достаточно включить смартфон

27 февраля 2026, 16:20, ИА Амител erid: 2W5zFHAH9DT

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

Электронные услуги и сервисы прочно вошли в жизнь каждого россиянина — это удобная возможность решить вопросы быстро и без территориальных ограничений. "Госуслуги" по линии Госавтоинспекции также позволяют гражданам получать широкий спектр услуг дистанционно. Это существенно экономит время водителей и повышает эффективность взаимодействия с госорганами. Какие именно услуги можно оформить, не покидая стен дома, и какие электронные сервисы предлагает Госавтоинспекция — в материале amic.ru.

Портал госуслуг — универсальный инструмент

Регистрация транспортного средства

Водители могут онлайн подать заявление на постановку транспортного средства на учет, внести изменения в регистрационные данные и восстановить утраченные документы. Для этого нужно:

заполнить электронную форму на портале;

выбрать удобное подразделение Госавтоинспекции и время визита;

оплатить госпошлину онлайн;

посетить выбранное регистрационно-экзаменационное отделение.

Получение водительского удостоверения

Для получения или замены водительского удостоверения (ВУ), оформления международного ВУ также предусмотрена удаленная подача заявления: оформить его можно через личный кабинет на портале госуслуг, затем также оплатить пошлину (4 тыс. рублей — за пластиковое удостоверение, 3,2 тыс. рублей — за международное) и выбрать удобную дату посещения экзаменационного отдела Госавтоинспекции.

Проверка штрафов и оплата задолженностей

Один из наиболее востребованных сервисов среди автомобилистов — проверка наличия неоплаченных штрафов и мгновенное погашение задолженности. Для этого достаточно ввести номер свидетельства регистрации транспортного средства или водительского удостоверения. После подтверждения платежа штраф автоматически исчезает из базы данных системы.

Оформление страхового полиса ОСАГО

Электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) доступен через раздел страховых компаний на сайте госуслуг. Сервис помогает выбрать страховую компанию, ознакомиться с условиями договора и приобрести страховку онлайн. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный аналог, и принимается сотрудниками Госавтоинспекции при проверке документов.

"Госуслуги Авто" — все услуги в телефоне

Несколько лет назад Минцифры выпустило приложение "Госуслуги Авто", где автомобилистам доступен расширенный перечень онлайн-услуг. Так, оно позволяет предъявить инспектору водительское удостоверение и СТС в виде QR‑кода: данные загружаются из базы Госавтоинспекции и всегда актуальны.

При незначительном происшествии, участники которого согласны признать вину одной стороны, а материальный ущерб составляет до 400 тысяч рублей (или при разногласии сторон с материальным ущербом до 100 тысяч рублей), оформление аварии возможно дистанционно. Через сервис "Госуслуги Авто" подается заявка на оформление бланка европротокола, после чего можно обменяться необходимыми данными непосредственно на месте происшествия, избежав ожидания сотрудников полиции.

Еще одна удобная услуга — выписка из реестра транспортных средств. С ее помощью можно проверить информацию об автомобиле и ограничениях по базе Госавтоинспекции. Выписка отобразится на экране телефона и будет доступна для скачивания.

Сервисы Госавтоинспекции — всегда под рукой

На официальном сайте Госавтоинспекции также доступны различные электронные услуги:

проверка штрафов — сервис позволяет в режиме реального времени по регистрационным данным автомобиля получить информацию о неуплаченных административных штрафах;

проверка водителя — по серии, номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно получить информацию о том, выдавался ли указанный документ Госавтоинспекцией, находится ли данный документ в розыске, а также имеются ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами;

проверка автомобиля — сервис позволяет в режиме реального времени по идентификационному номеру транспортного средства (VIN), а при его отсутствии — по номеру кузова или шасси, получить информацию о нахождении транспортного средства в розыске, о наложенных ограничениях на регистрационные действия, об основных сведениях об автомобиле и ДТП с его участием.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама