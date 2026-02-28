Сомнолог назвала способы быстро снять сонливость
Физическая активность и прохладный воздух помогают взбодриться без кофеина
28 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Если среди рабочего дня внезапно навалилась сонливость, не обязательно тянуться за кофе. Врач-сомнолог Алена Гаврилова в беседе с aif.ru рассказала, как быстро привести себя в тонус.
Самый эффективный способ — физическая активность. Мышечная работа заставляет мозг проснуться. Достаточно просто пройтись по коридору или вокруг стола, а лучше — подняться и спуститься по лестнице: интенсивная нагрузка быстрее активирует нервную систему.
Если размяться нет возможности, помогут температурные факторы. Проветрите помещение — прохладный воздух переключит организм. Умойтесь холодной водой: это дает мгновенный бодрящий эффект.
Гаврилова предупреждает: такие методы лучше работают в первой половине дня. Экстренно взбадривать себя стоит до 15:00, чтобы не нарушить естественные циклы сна вечером.
