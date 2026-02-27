Оставленная без присмотра плита едва не спалила квартиру в Барнауле

В результате случившегося пострадал один человек

27 февраля 2026, 21:10, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в квартире многоэтажки произошел в Барнауле на проспекте Красноармейском, сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Площадь возгорания составила порядка двух "квадратов", эвакуировались три человека.

«По предварительным данным, возгорание произошло из-за оставленной без присмотра включенной электроплиты. В результате случившегося получил ожоги рук мужчина», — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали 20 пожарных на шести автомобилях, добавили в ведомстве.