Оставленная без присмотра плита едва не спалила квартиру в Барнауле
В результате случившегося пострадал один человек
27 февраля 2026, 21:10, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар в квартире многоэтажки произошел в Барнауле на проспекте Красноармейском, сообщили в МЧС по Алтайскому краю.
Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Площадь возгорания составила порядка двух "квадратов", эвакуировались три человека.
«По предварительным данным, возгорание произошло из-за оставленной без присмотра включенной электроплиты. В результате случившегося получил ожоги рук мужчина», — говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали 20 пожарных на шести автомобилях, добавили в ведомстве.
22:45:38 27-02-2026
Забыли написать - включенная плита