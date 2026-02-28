Часть российских рейсов в Дубай отменили из-за закрытия неба над Ираном

Пассажирам предложат переоформить полет на другие ближайшие рейсы

28 февраля 2026, 18:16, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Из‑за закрытия воздушного пространства Ирана российские авиакомпании корректируют расписание рейсов. "Аэрофлот" сообщил об отмене части рейсов в Дубай из Москвы и Санкт‑Петербурга.

Пассажирам отмененных рейсов предложат переоформить билеты на ближайшие доступные — они будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах повышенной вместимости.

О внесении изменений в расписание также уведомила авиакомпания Red Wings. В компании заявили, что внимательно отслеживают ситуацию, а корректировки будут действовать до тех пор, пока не будет полностью восстановлена безопасность полетов.

Ранее стало известно, что самолет, следовавший из Москвы в Дубай, вынужденно приземлился в аэропорту Баку. Данные об этом зафиксированы мониторинговым сервисом Flightradar.

Росавиация проинформировала, что российские перевозчики заблаговременно разработали обходные маршруты для полетов в страны Персидского залива.

Это позволит обеспечить безопасное выполнение рейсов, несмотря на закрытие воздушного пространства Ирана и Израиля. Тем не менее ведомство не исключает возможности отмены рейсов в эти страны.

Ситуация также затронула туристическую отрасль. По информации Российского союза туриндустрии, туроператоры продолжают получать уведомления об угрозах безопасности в Иране и Израиле.

Как пояснил глава пресс‑службы РСТ Артур Абдюханов в беседе с РБК, массовые туристические продукты в эти страны сейчас не формируются. Путешествия возможны преимущественно в индивидуальном порядке — для деловых поездок, лечения или визитов к родственникам.

Кроме того, остается неопределенной судьба рейса из Москвы в Тегеран, запланированного на 5 марта. Его выполнение будет зависеть от того, как долго продлится закрытие воздушного пространства Ирана.

Ранее Трамп не исключил, что США придется использовать военную силу против Ирана. Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации.