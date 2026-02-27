Почти 6 млрд рублей направят на обновление коммунальной инфраструктуры на Алтае

Также в 2026 году продолжится строительство медучреждений, обеспечение жильем детей-сирот и расселение людей из аварийного жилья, рассказал Виктор Томенко

27 февраля 2026, 20:02, ИА Амител

В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2026-й, сообщил губернатор Виктор Томенко, принявший участие в совещании.

«Ресурсы мы закладываем значительные. Так, порядка 5,6 миллиарда рублей пойдет на обновление коммунальной инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, речь идет о строительстве и капитальном ремонте водопроводных, тепловых и канализационных сетей, установке новых котельных и водонапорных башен, а также приведении в порядок станций очистки питьевой воды.

Также в текущем году продолжится строительство медицинских учреждений, в том числе противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске и поликлиник в Зональном и Смоленском районах.

«Больше двух миллиардов закладываем на обеспечение жильем детей-сирот, более 700 миллионов — на расселение людей из аварийного жилья. Продолжаем помогать восстанавливать нормальную жизнь в нашем подшефном Славяносербском муниципальном округе ЛНР. Обязательно продолжится планомерная работа вместе с "Газпромом" по газификации края», — добавил Виктор Томенко.

По словам губернатора, благодаря значительным вложениям и профессионализму специалистов удается добиться качественных изменений в условиях жизни по всему краю. Но, отмечает он, иллюзий у команды правительства нет: уровень износа коммунальной инфраструктуры остается высоким, задач по строительству важных соцучреждений очень много.

Виктор Томенко признал, что "есть вопросы и запросы и по другим направлениям работы" Минстроя. По его словам, они находятся на контроле правительства. «Занимаемся их решением по мере возможностей», — написал глава региона.