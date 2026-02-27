Почти 6 млрд рублей направят на обновление коммунальной инфраструктуры на Алтае
Также в 2026 году продолжится строительство медучреждений, обеспечение жильем детей-сирот и расселение людей из аварийного жилья, рассказал Виктор Томенко
27 февраля 2026, 20:02, ИА Амител
В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2026-й, сообщил губернатор Виктор Томенко, принявший участие в совещании.
«Ресурсы мы закладываем значительные. Так, порядка 5,6 миллиарда рублей пойдет на обновление коммунальной инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, речь идет о строительстве и капитальном ремонте водопроводных, тепловых и канализационных сетей, установке новых котельных и водонапорных башен, а также приведении в порядок станций очистки питьевой воды.
Также в текущем году продолжится строительство медицинских учреждений, в том числе противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске и поликлиник в Зональном и Смоленском районах.
«Больше двух миллиардов закладываем на обеспечение жильем детей-сирот, более 700 миллионов — на расселение людей из аварийного жилья. Продолжаем помогать восстанавливать нормальную жизнь в нашем подшефном Славяносербском муниципальном округе ЛНР. Обязательно продолжится планомерная работа вместе с "Газпромом" по газификации края», — добавил Виктор Томенко.
По словам губернатора, благодаря значительным вложениям и профессионализму специалистов удается добиться качественных изменений в условиях жизни по всему краю. Но, отмечает он, иллюзий у команды правительства нет: уровень износа коммунальной инфраструктуры остается высоким, задач по строительству важных соцучреждений очень много.
Виктор Томенко признал, что "есть вопросы и запросы и по другим направлениям работы" Минстроя. По его словам, они находятся на контроле правительства. «Занимаемся их решением по мере возможностей», — написал глава региона.
22:52:28 27-02-2026
СТК Барнаула, которая ежегодно перекапывает полгорода, ломает безбожно асфальт, зачастую новый!, ставит уже лет 25 -30 заплатки на советские трубы, успешно осваивая эти самые миллиарды. Физии радостные - такой кусок распилят! Не слезая с кресел! И пионер с ними. Как же без?!
18:06:55 01-03-2026
Андрей (22:52:28 27-02-2026) СТК Барнаула, которая ежегодно перекапывает полгорода, лома... В одном месте по пять раз роют вместо того чтобы 10 метров трубы заменить и не тратить деньги на восстановление благоустройства
00:06:31 28-02-2026
А разве эти миллиарды ранее не были заложеныв тарифы? Ведь нам всегда об этом говорят. Врали? Или уже воровство загодя закладывают в тарифы?
10:45:34 28-02-2026
Вон как улыбаются на фото, в предвкушении очередного распила не хилых средств.