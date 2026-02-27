Депутаты, политологи и общественники поделились со студентами опытом и рассказали, как гражданская позиция помогает строить карьеру

27 февраля 2026, 15:28, ИА Амител

В Барнауле состоялся первый форум для молодежи "Будущее выбираешь ты" / Фото: barnaul.org

В Барнауле состоялся первый молодежный форум "Будущее выбираешь ты", собравший студентов высших учебных заведений и организаций среднего профессионального образования. Площадка объединила тех, кому в ближайшие годы предстоит определять не только свою судьбу, но и вектор развития города и страны.

Участниками диалога стали представители избирательной комиссии Алтайского края, комитета по делам молодежи администрации Барнаула, депутаты Барнаульской городской Думы, активисты молодежных объединений. Они не только делились опытом, но и честно отвечали на вопросы, которые волнуют юношей и девушек, только вступающих во взрослую жизнь.

Как пояснили организаторы, главная цель форума — повысить гражданскую и электоральную активность молодежи, показать, что выборы — это не скучная формальность, а реальный инструмент влияния на будущее.

Председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Марина Понкрашева напомнила, что февраль в крае традиционно проходит под знаком молодого избирателя.

«В феврале проходил месячник молодого избирателя, на территории нашего города состоялось большое количество мероприятий, где рассматривались вопросы электорального просвещения. Мы решили подвести итоги этих мероприятий таким масштабным форумом, где спикеры своим опытом показывают ребятам, что правильный осознанный выбор поможет многого добиться», — отметила Понкрашева.

Секретарь Избирательной комиссии Алтайского края Анна Пономаренко погрузила аудиторию в теорию и практику избирательного права. Она рассказала, как динамично меняется система, подстраиваясь под современные реалии.

«Процедура голосования стала простой и доступной, применяются различные механизмы для удобства избирателей, в том числе и электронное голосование. Самыми важными принципами осуществления всех избирательных процедур остаются законность, открытость и прозрачность», — подчеркнула Пономаренко.

Депутат БГД Павел Авкопашвили выбрал формат максимальной искренности. Он не просто рассказал о буднях народного избранника, а постарался донести до молодежи главное: общественная работа требует полной самоотдачи.

«Я считаю, что у такого человека должно быть доброе сердце и стрессоустойчивость, потому что каждую проблему жителей приходится пропускать через себя. Вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь», — поделился Авкопашвили, отвечая на вопросы студентов.

Председатель молодежной избирательной комиссии Алтайского края Елизавета Кротова призналась, что ее путь в электоральную сферу начался с семейных традиций.

«Уже второй срок являюсь членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Поэтому я знаю избирательный процесс изнутри. Он всегда был мне интересен, потому что моя бабушка была председателем участковой избирательной комиссии, и вообще в жизни моей семьи присутствовало понимание значимости выборов», — рассказала Елизавета.

Заместитель председателя Молодежного парламента Барнаула Анна Жильцова раскрыла секреты тайм-менеджмента: как совмещать основную работу педагога с общественной нагрузкой и при этом все успевать. Она также объяснила, как попасть в ряды молодых парламентариев и какие перспективы это открывает.

Отдельным блоком форума стала тема защиты Отечества — в самом широком смысле слова. Помощник губернатора Алтайского края, представитель правительства региона в ЛНР, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Юрий Проскурин говорил о гражданских инициативах и важности неравнодушной позиции.

Участники форума проявили живой интерес к происходящему. Студентка Алтайского промышленно-экономического колледжа Дарья Вахонина призналась, что для нее это первый серьезный разговор о выборах.

«Сегодня мне хотелось узнать больше об избирательном процессе, о том, как я могу на него повлиять и, возможно, в будущем реализовать себя в этой сфере. Мы только начинаем участвовать в избирательном процессе. Мне 17 лет, и ранее я голосовала только за общественные территории, которые благоустраивают в нашем городе», — поделилась Дарья.

Организаторами форума выступили Барнаульская городская Дума, комитет по делам молодежи администрации Барнаула, Центральная территориальная избирательная комиссия города Барнаула, Молодежный парламент города Барнаула, благотворительный фонд "Мой Алтай".

Участники договорились не останавливаться на достигнутом: подобные встречи планируют проводить на постоянной основе, в том числе на площадках учебных заведений.