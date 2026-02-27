ВТБ: высокие ставки научили жителей Алтая взвешенному управлению личными финансами

Накопления розничных клиентов ВТБ на Алтае выросли на 35% к концу 2025 года

27 февраля 2026, 17:00, ИА Амител

По итогам 2025 года объем накоплений розничных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличился на 35% и превысил 138 млрд рублей. Из этой суммы свыше 96 млрд рублей жители региона разместили на депозитах. Об этом сообщил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Пик активности пришелся на декабрь

В четвертом квартале прошлого года вкладчики заметно активизировались. Максимальный прирост пришелся на декабрь. В последний месяц рублевые накопления стабильно увеличивались — на спрос продолжали влиять повышенные ставки по сберегательным продуктам. При этом большинство клиентов выбирали краткосрочные вклады сроком на три-четыре месяца.

Дмитрий Горбунов отметил, что во время высоких ставок люди уже привыкли откладывать средства и более взвешенно подходить к управлению личными финансами.

«Если раньше многие откладывали крупные покупки, делая ставку на доход от вкладов, то в текущем году фокус смещается на решение актуальных финансовых задач. По мере снижения доходности депозитов мы прогнозируем постепенный переток средств в инвестиционные инструменты», — прокомментировал Горбунов.

Растет интерес к инвестициям

Во второй половине 2025 года банк зафиксировал рост спроса на инвестиционные продукты. По словам Горбунова, это связано с замедлением роста рынка вкладов — клиенты стремятся закрепить привлекательную доходность на более длительный срок.

Среди востребованных решений — программа долгосрочных сбережений, паевые инвестиционные фонды, а также инвестиционное и накопительное страхование жизни.

«В условиях снижения ключевой ставки инвесторы стремятся закрепить выгодные условия по облигациям и другим защитным активам, расширяя диверсификацию своих портфелей», — подчеркнул управляющий.

Ставки остаются двузначными

Аналитики отмечают, что максимальные значения по депозитным ставкам уже пройдены, и банковский рынок постепенно переходит к их снижению. При этом до конца года доходность вкладов сохранится на двузначном уровне.

Жители региона по-прежнему отдают предпочтение краткосрочным предложениям на три-четыре месяца. Одновременно сохраняется интерес к накопительным счетам, которые позволяют свободно распоряжаться средствами для повседневных расходов.