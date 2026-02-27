Полиция Омска с помощью беспилотников обнаружила банду наркокурьеров
При поддержке дронов оперативники изъяли больше килограмма N-метилэфедрона
27 февраля 2026, 17:05, ИА Амител
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области задержали четверых местных жителей, подозреваемых в распространении запрещенных веществ. Выйти на след преступников помогли беспилотники — подразделение по эксплуатации дронов задействовали в оперативных мероприятиях, сообщает "Om1 Омск".
По версии следствия, фигуранты на протяжении полугода работали на интернет-магазин: забирали наркотики из схронов, фасовали и раскладывали по тайникам, после чего отправляли оператору фотоотчеты.
При задержании у них изъяли больше килограмма N-метилэфедрона, предназначенного для продажи.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Советский районный суд Омска.
