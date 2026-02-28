Несколько российских туристов умерли на острове Фукуок из-за жутких инфекций
Россияне часто попадают в местные больницы с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания
28 февраля 2026, 08:51, ИА Амител
Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости о нескольких случаях смерти российских граждан на туристическом острове Фукуок, вызванных различными инфекциями, в том числе о случае амебного менингоэнцефалита, зафиксированном в декабре 2025 года.
Садыков уточнил, что в генконсульство регулярно поступают сведения об обращениях российских туристов и постоянно проживающих во Вьетнаме соотечественников в местные медучреждения.
Люди жалуются на пищевые отравления и более серьезные заболевания. При этом зафиксировано несколько летальных исходов. По рассказам отдыхающих, на пляже Лонг‑Бич на острове Фукуок осуществляется сброс неочищенных сточных вод в море.
На фоне участившихся сообщений о массовых отравлениях среди российских туристов Роспотребнадзор направил запросы за официальными данными в министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
09:10:59 28-02-2026
Сейчас еще выжившие эту инфекцию домой развезут.
10:13:21 28-02-2026
Гость (09:10:59 28-02-2026) Сейчас еще выжившие эту инфекцию домой развезут. ... Государство поставило задачу сократить поток туристов на иностранные курорты, чтобы увеличить внутренний турпоток, им нужно бабло, таких историй про смерти и болезни будет больше, а поодолжай верить в эти небылицы.
10:46:54 28-02-2026
Этих туристов амёбных через карантин в РФ запускать!
Задрали, из-за них опять всех в намордники оденут.
Неприемлемо!
12:13:53 28-02-2026
Олег (10:46:54 28-02-2026) Этих туристов амёбных через карантин в РФ запускать!Задр... в случае чего, я лучше в наморднике похожу, чем в ошейнике и как не ездил на отечественные курорты, так и не буду ездить, а эта статья именно для разгона паники, что бы дома сидели и тут деньги тратили на гов*ный сервис по заоблачным ценам
14:09:59 28-02-2026
А как именно вы собираетесь от них заразиться, съесть их мозг?
22:50:25 28-02-2026
Гость (14:09:59 28-02-2026) А как именно вы собираетесь от них заразиться, съесть их... ага, коллаба бургерной с рецептами из песен КиШ
22:49:00 28-02-2026
Олег (10:46:54 28-02-2026) Этих туристов амёбных через карантин в РФ запускать!Задр... вирусов менингита в популяции в России более 26 шт., это все сродни герпес-вирусам.
11:05:37 28-02-2026
Прогрев анапских курортов начался
16:07:23 28-02-2026
Гостт (11:05:37 28-02-2026) Прогрев анапских курортов начался... Это который с мазутом и сбросом канальи в море?
13:53:38 28-02-2026
Амебы с кашлем не передаются, руки после туалета приучайтесь мыть.
16:47:25 28-02-2026
Гость (13:53:38 28-02-2026) Амебы с кашлем не передаются, руки после туалета приучайтесь... В общественных туалетах иной раз поражаешься сколько людей пробегает мимо умывальника на выход
22:51:20 28-02-2026
Гость (16:47:25 28-02-2026) В общественных туалетах иной раз поражаешься сколько людей п... и в основном ПОВАРА из фудкорта
15:22:58 28-02-2026
Задержать амëбу и уничтожить через варку!
16:58:47 28-02-2026
Лазят по азиатским помойкам,плавают в местных фекалиях,дегустируют сомнительный комбикорм с багажника рикши,а потом приползают на крыльцо посольства когда прижмет. Сразу вспоминают о Родине
18:33:17 28-02-2026
Надо туда чиновников и депутатов отправить. Пущай отдыхают. А не захотят-заставить.