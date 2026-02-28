Несколько российских туристов умерли на острове Фукуок из-за жутких инфекций

Россияне часто попадают в местные больницы с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания

28 февраля 2026, 08:51, ИА Амител

Пациенты в реанимации / Фото: amic.ru

Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости о нескольких случаях смерти российских граждан на туристическом острове Фукуок, вызванных различными инфекциями, в том числе о случае амебного менингоэнцефалита, зафиксированном в декабре 2025 года.

Садыков уточнил, что в генконсульство регулярно поступают сведения об обращениях российских туристов и постоянно проживающих во Вьетнаме соотечественников в местные медучреждения.

Люди жалуются на пищевые отравления и более серьезные заболевания. При этом зафиксировано несколько летальных исходов. По рассказам отдыхающих, на пляже Лонг‑Бич на острове Фукуок осуществляется сброс неочищенных сточных вод в море.

На фоне участившихся сообщений о массовых отравлениях среди российских туристов Роспотребнадзор направил запросы за официальными данными в министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.



