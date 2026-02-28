НОВОСТИОбщество

В России может навсегда исчезнуть обращение на "вы" с большой буквы

Многие сегодня сознательно отказываются от прописной буквы в мессенджерах и социальных сетях

28 февраля 2026, 13:47, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

В современном русском языке нарастает дискуссия о правомерности написания местоимения "вы" с прописной буквы при обращении к одному человеку. 

Как сообщил РИА Новости Владимир Пахомов — научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета "Тотального диктанта", эта языковая норма все чаще вызывает вопросы, особенно среди молодого поколения носителей языка.

«Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что "вы" с большой буквы — это что‑то совершенно неуместное, это какая‑то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на "вы" само по себе является достаточно вежливым», — пояснил филолог.

По наблюдениям Пахомова, многие сегодня сознательно отказываются от прописной буквы в мессенджерах и социальных сетях. Так собеседники стремятся сохранить непринужденный, "камерный" характер общения.

Вместе с тем, отмечает эксперт, у представителей старших поколений по‑прежнему преобладает традиционная точка зрения: написание "вы" с заглавной буквы воспринимается как знак уважения, воспитанности и соблюдения норм русской речевой культуры.

В качестве практического ориентира Владимир Пахомов рекомендует начинать общение с написания "вы" с прописной буквы — особенно если собеседник старше или занимает более высокую должность.

В дальнейшем, если контекст позволяет, участники диалога могут согласовать удобную для обеих сторон форму обращения. Ранее филолог объяснил, почему выражение "кто крайний" считается неуместным.

НОВОСТИОбщество

образование мессенджеры

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

14:12:55 28-02-2026

Это как, когда космические корабли бороздят Большой театр…

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:18:49 28-02-2026

В/на было мало..
Пишите как хочется - проще дебилов отделять.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:27:28 28-02-2026

то есть уважительного обращения больше не будет ?
не ,я понимаю в середине прошлого века ещё говорили
-Что Вы такое маменька говорите ?!
Но как сейчас понять кого послали ? конкретно тебя или всю вашу компашку ?!
- идите Вы к чёрту
или
- идите вы к чёрту

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:35 28-02-2026

"Вы" - уважительное бращаетесь к одному конкретному человеку, "вы" - это обращаетесь к нескольким людям.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:18 28-02-2026

Гость (15:26:35 28-02-2026) "Вы" - уважительное бращаетесь к одному конкретному человеку... Не обязательно уважмтельное) к незнакомым людям тоже на обращаются, в т. ч. письменно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:03 28-02-2026

Старшее поколение-правы как всегда!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:10 28-02-2026

Да, качество образования упало, пошли обратным путём - правила под безграмотность меняем...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:31 28-02-2026

Гость (15:59:10 28-02-2026) Да, качество образования упало, пошли обратным путём - прав... По Жванецкому всё

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:45 28-02-2026

Отказываясь от русских слов и понятий Вы теряете свою историю и свою бытность. А Вы вообще-русский?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:47:33 28-02-2026

за язык теперь взялись...
очередная глупость чья-то

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:59 28-02-2026

А к президенту, как этот деятель будет обращаться? С заглавной буквы или нет?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:56 28-02-2026

Да ладно! С большой буквы используют практически всегда, когда пишут обращеник в вышестоящую инстанцию, сами понимаете, почему)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:56 28-02-2026

Я, к Богу обращаюсь на ты, а что смертные больше Бога?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:43:13 28-02-2026

Общаясь, в Древнем Риме не мудрили:
На 'ты' там с кем угодно говорили...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров