В России может навсегда исчезнуть обращение на "вы" с большой буквы

28 февраля 2026, 13:47, ИА Амител

В современном русском языке нарастает дискуссия о правомерности написания местоимения "вы" с прописной буквы при обращении к одному человеку.

Как сообщил РИА Новости Владимир Пахомов — научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета "Тотального диктанта", эта языковая норма все чаще вызывает вопросы, особенно среди молодого поколения носителей языка.

«Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что "вы" с большой буквы — это что‑то совершенно неуместное, это какая‑то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на "вы" само по себе является достаточно вежливым», — пояснил филолог.

По наблюдениям Пахомова, многие сегодня сознательно отказываются от прописной буквы в мессенджерах и социальных сетях. Так собеседники стремятся сохранить непринужденный, "камерный" характер общения.

Вместе с тем, отмечает эксперт, у представителей старших поколений по‑прежнему преобладает традиционная точка зрения: написание "вы" с заглавной буквы воспринимается как знак уважения, воспитанности и соблюдения норм русской речевой культуры.

В качестве практического ориентира Владимир Пахомов рекомендует начинать общение с написания "вы" с прописной буквы — особенно если собеседник старше или занимает более высокую должность.

В дальнейшем, если контекст позволяет, участники диалога могут согласовать удобную для обеих сторон форму обращения.