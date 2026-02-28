В России может навсегда исчезнуть обращение на "вы" с большой буквы
Многие сегодня сознательно отказываются от прописной буквы в мессенджерах и социальных сетях
28 февраля 2026, 13:47, ИА Амител
В современном русском языке нарастает дискуссия о правомерности написания местоимения "вы" с прописной буквы при обращении к одному человеку.
Как сообщил РИА Новости Владимир Пахомов — научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета "Тотального диктанта", эта языковая норма все чаще вызывает вопросы, особенно среди молодого поколения носителей языка.
«Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что "вы" с большой буквы — это что‑то совершенно неуместное, это какая‑то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на "вы" само по себе является достаточно вежливым», — пояснил филолог.
По наблюдениям Пахомова, многие сегодня сознательно отказываются от прописной буквы в мессенджерах и социальных сетях. Так собеседники стремятся сохранить непринужденный, "камерный" характер общения.
Вместе с тем, отмечает эксперт, у представителей старших поколений по‑прежнему преобладает традиционная точка зрения: написание "вы" с заглавной буквы воспринимается как знак уважения, воспитанности и соблюдения норм русской речевой культуры.
В качестве практического ориентира Владимир Пахомов рекомендует начинать общение с написания "вы" с прописной буквы — особенно если собеседник старше или занимает более высокую должность.
В дальнейшем, если контекст позволяет, участники диалога могут согласовать удобную для обеих сторон форму обращения.
14:12:55 28-02-2026
Это как, когда космические корабли бороздят Большой театр…
14:18:49 28-02-2026
В/на было мало..
Пишите как хочется - проще дебилов отделять.
14:27:28 28-02-2026
то есть уважительного обращения больше не будет ?
не ,я понимаю в середине прошлого века ещё говорили
-Что Вы такое маменька говорите ?!
Но как сейчас понять кого послали ? конкретно тебя или всю вашу компашку ?!
- идите Вы к чёрту
или
- идите вы к чёрту
15:26:35 28-02-2026
"Вы" - уважительное бращаетесь к одному конкретному человеку, "вы" - это обращаетесь к нескольким людям.
20:30:18 28-02-2026
Гость (15:26:35 28-02-2026) "Вы" - уважительное бращаетесь к одному конкретному человеку... Не обязательно уважмтельное) к незнакомым людям тоже на обращаются, в т. ч. письменно.
15:39:03 28-02-2026
Старшее поколение-правы как всегда!
15:59:10 28-02-2026
Да, качество образования упало, пошли обратным путём - правила под безграмотность меняем...
18:32:31 28-02-2026
Гость (15:59:10 28-02-2026) Да, качество образования упало, пошли обратным путём - прав... По Жванецкому всё
16:26:45 28-02-2026
Отказываясь от русских слов и понятий Вы теряете свою историю и свою бытность. А Вы вообще-русский?
16:47:33 28-02-2026
за язык теперь взялись...
очередная глупость чья-то
16:59:59 28-02-2026
А к президенту, как этот деятель будет обращаться? С заглавной буквы или нет?
17:16:56 28-02-2026
Да ладно! С большой буквы используют практически всегда, когда пишут обращеник в вышестоящую инстанцию, сами понимаете, почему)))
18:20:56 28-02-2026
Я, к Богу обращаюсь на ты, а что смертные больше Бога?
20:43:13 28-02-2026
Общаясь, в Древнем Риме не мудрили:
На 'ты' там с кем угодно говорили...