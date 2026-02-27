В правительстве рассказали, на сколько лет России хватит запасов нефти

Полного исчерпания ресурсов по истечении данного срока произойти не должно, отметил Новак

27 февраля 2026, 22:33, ИА Амител

Добыча нефти / Фото: pxhere.com/ru/photo/499948
Россия обеспечена геологически извлекаемыми запасами нефти на 62 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Но это не значит, что через 62 года она закончится. Мы каждый год за счет геологоразведки, бурения ставим на баланс дополнительные объемы», — отметил он (цитата по ТАСС).

Согласно презентации к докладу Новака, объем рентабельных запасов нефти в РФ оценивается приблизительно в 15 млрд тонн — этого достаточно на 32 года. Геологически извлекаемых запасов нефти в России около 31 млрд тонн — это хватит уже на 62 года.

Мировые рентабельные запасы нефти составляют порядка 176,7 млрд тонн.

Андрей

23:00:05 27-02-2026

Завязывайте продавать НАШУ нефть за копейки! Новака - в турму!

Гость

10:57:36 28-02-2026

Андрей (23:00:05 27-02-2026) Завязывайте продавать НАШУ нефть за копейки! Новака - в турм... Кроме нефти у нас другой мануфактуры на продажу нет. Гляжу на наш когда то завод флагман в руинах, эта эпоха надолго.

Гость

13:15:32 28-02-2026

Гость (10:57:36 28-02-2026) Кроме нефти у нас другой мануфактуры на продажу нет. Гляжу н... Флагман чего? Автомобилестроения?

Гость

16:59:44 28-02-2026

Гость (13:15:32 28-02-2026) Флагман чего? Автомобилестроения? ... Одно из линейки продукции, топливо на котором Гагарин в космос улетел.

Гость

18:04:45 28-02-2026

Гость (16:59:44 28-02-2026) Одно из линейки продукции, топливо на котором Гагарин в косм... На ладе/вазе?

Гость

19:33:59 02-03-2026

Гость (18:04:45 28-02-2026) На ладе/вазе?... Ракета Р-7 летала на керосине. Где завод по производству керосина в руинах?

dok_СФ

09:18:56 28-02-2026

Если её отдавать, на сколько хватит?

Гость

09:22:30 28-02-2026

На самом деле хватит на более длительный срок - ведь её сейчас ниутл не покупает, а внутренее потребление тоже падает, так что лет на 150 еще хватит

Гость

12:14:55 28-02-2026

Ничего страшного. Под сукном лежат кучи технологий, которым не дают ход только потому, что получение энергии из нефти - способ организации общества, контроля и управления. Не будет нефти - будут разделять и властвовать по-другому. Да и есть теория, что нефть постоянно образуется в глубоких слоях, не из трупов мамонтов, как учили в школе.

Гость

12:47:27 01-03-2026

по истечении данного срока произойти не должно.... отличная фраза. показывает на то, что нынешняя власть плевать хотела на будущее поколение

