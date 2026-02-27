В правительстве рассказали, на сколько лет России хватит запасов нефти

Полного исчерпания ресурсов по истечении данного срока произойти не должно, отметил Новак

27 февраля 2026, 22:33, ИА Амител

Добыча нефти / Фото: pxhere.com/ru/photo/499948

Россия обеспечена геологически извлекаемыми запасами нефти на 62 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Но это не значит, что через 62 года она закончится. Мы каждый год за счет геологоразведки, бурения ставим на баланс дополнительные объемы», — отметил он (цитата по ТАСС).

Согласно презентации к докладу Новака, объем рентабельных запасов нефти в РФ оценивается приблизительно в 15 млрд тонн — этого достаточно на 32 года. Геологически извлекаемых запасов нефти в России около 31 млрд тонн — это хватит уже на 62 года.

Мировые рентабельные запасы нефти составляют порядка 176,7 млрд тонн.