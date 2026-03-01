До -20. О погоде в Барнауле 1 марта
Преимущественно без осадков
01 марта 2026, 06:00, ИА Амител
Погода / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В воскресенье, 1 марта, в Алтайском крае ожидается морозная погода. Согласно прогнозу специалистов регионального Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от −16 до −21 градуса, в Барнауле — от −18 до −20 градусов.
Преимущественно без осадков, однако в утренние часы возможна изморозь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2–7 м/с.
06:26:09 01-03-2026
А из какого источника такой оптимистичный прогноз погоды, учитывая, что на улице около -30 градусов?
08:30:21 01-03-2026
Золотые слова)
09:18:01 01-03-2026
Ну, людЯм хотется весны!)))
09:50:51 01-03-2026
У меня за окном -38 пригород Барнаула
08:50:53 01-03-2026
Это погода 2024 года какая была.... Вообще-то 1 марта в этом году воскресенье, ну ни как ни пятница 😁