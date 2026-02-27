"Новые люди" запускают программу профилактики наркомании и помощи зависимым на Алтае

27 февраля 2026, 16:48, ИА Амител

Наркотики / Сгенерировано нейросетью ChatGPT

Недавно в Барнауле правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного реабилитационного центра, который под видом помощи зависимым занимался незаконной деятельностью. Ситуацию прокомментировал депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин в своем Telegram-канале.

«Случай с подпольным рехабом в Барнауле — это симптом системной проблемы. Замалчивание никогда не приводит к позитивным изменениям. Те, кто попал в трудную ситуацию, должны иметь доступ к квалифицированной и качественной помощи», — отметил депутат.

По словам Федюнина, "Новые люди" совместно с фондом "Второй шанс" уже запустили программу профилактики наркомании и помощи зависимым.

Среди предложений — либерализация статьи 228 в отношении подростков и тех, кто впервые оступился, ужесточение ответственности для крупных наркоторговцев, введение обязательных отчислений от производителей алкоголя на лечение зависимостей, а также создание единого реестра лицензированных клиник.

Никита Федюнин подчеркнул, что фонд "Второй шанс" будет работать и в Алтайском крае.

Первые мероприятия пройдут уже в марте. Планируется взаимодействие с родительским сообществом и экспертами, а также развитие горячей линии против насилия в реабилитационных центрах.